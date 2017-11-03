Öğrenciler, Burdur Gölü ve ardıç ağaçları için resim yaptı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Gölü\'nün çekilmesi ve ardıç ağaçlarının yok olmasına dikkat çekmek isteyen ortaokul öğrencileri, ardıç ağacı altında resim yaptı.

Son 35 yılda su kapasitesinin 3\'te 1\'ini kaybeden ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü\'ndeki çekilmeyi önlemek ve ailesindeki pek çok kişinin yakalandığı kansere dikkat çekmek için Burdur\'un Karakent Köyü\'nde oluşturduğu Lisinia Doğa Proje Alanı\'nda çalışmalar yapan Öztürk Sarıca, küresel ısınmadan en son etkilenecek ardıç ağaçlarının da madencilik faaliyetleri nedeniyle hızla yok olduğunu gündeme getirdi. Denizli\'den Lisinia\'ya gelen Bozkurt Ortaokulu öğrencileri hem Burdur Gölü\'ne hem de ardıç ağaçlarının yok olmasına dikkat çekmek için ardıç ağacı altında resim yaptı.

AMAÇ BİLİNÇLENDİRMEK

Bozkurt Ortaokulu Müdürü Akif Bayar, öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek ve doğa sevgisi kazanması için Lisinia\'ya getirdiklerini söyledi. Bayar, \"İstiyoruz ki öğrencilerimiz doğadaki şartları, doğadaki yaşam kalitesini, yaşam zincirini öğrensin ve zarar vermesinler. Bu amaçla okul olarak Kutluca Mahallesi\'nde 100 dönümlük ormanlık alan tahsis ettik. Bu alanda Avrupa Birliği projeleri, doğa bilincini geliştirecek projeler için çalışmalar yapacağız. Öztürk Sarıca\'dan da bu projelerle ilgili yardım almayı düşünüyoruz. Önemli olan öğrencilere tükenen doğal kaynaklar için neler yapılabileceği konusunda bilinç vermek\" dedi.

\'SANATI İŞİN İÇİNE ALDIK\'

Bozkurt Ortaokulu resim öğretmeni Mehmet Güngör, \"Burdur Gölü ve ardıç ağacına dikkati çeken Öztürk beye destek olmak için buradayız. Aynı zamanda sanatı işin içine aldık. Çocuklarımız ardıç ağacının altında resim yapıyor. Doğa projelerine her zaman destek olacağız\" diye konuştu.

\'ONLARIN BU DUYARLILIĞINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ\'

Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca da şöyle dedi:

\"Denizli\'den gelen arkadaşlarımız doğa bilincine dair pek çok şey öğrendi. Burdur Gölü ve ardıç ağacına dikkati çekmek için resim yapıyorlar. Onların bu duyarlılığını çok önemsiyoruz. Bu şekilde yetiştikleri zaman topluma ve ülkemize faydalı olacaklarına inanıyorum.\"



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