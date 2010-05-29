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Yaşam

Öğrenciler bir hafta fazla tatil yapacak

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okulların açılış tarihinin bir hafta ertelendiğini bildirdi.

29 Mayıs 2010 03:00

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okulların açılış tarihinin bir hafta ertelendiğini bildirdi. Açıklamaya göre, daha önce 13 Eylül Pazartesi olarak duyurulan okul açılış tarihi Ramazan Bayramı’nın 9-11 Eylül’de kutlanacak olması nedeniyle bir hafta ertelenerek 20 Eylül Pazartesi olarak belirlendi.

Ancak, ilköğretim birinci sınıfa başlayan öğrenciler okula uyum programlarına 13 Eylül’de başlayacak. Eğitim-öğretim yılı takvimi ise şöyle:

* Okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretime hazırlanması 13 Eylül 2010-17 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacak.

* Birinci kanaat dönemi 20 Eylül 2010’da başlayacak ve 28 Ocak 2011 Cuma günü sona erecek.

* Yarıyıl tatili 31 Ocak-11 Şubat 2011 tarihleri arasında olacak.

* İkinci kanaat dönemi 14 Şubat 2011 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2011 Cuma günü sona erecek.



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