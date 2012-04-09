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Öğrenciler Bayülgen'e savaş açtı

Okan Bayülgen geçen hafta Yeditepe Üniversitesi'nde Sosyal Medya Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı

09 Nisan 2012 20:35

Okan Bayülgen, Yeditepe Üniversitesi'ndeki bir konferansta herkesin gözü önünde tütün sarıp içince, kendisini uyaran öğrenciye 'Faşist' dedi ve sanal alemde 'savaş' başladı.

Salonda tütün sarıp içen Bayülgen'i bir grup öğrenci alkışladı, bir grup öğrenci ise tepki gösterdi.

Bir kız öğrenci, "Arkadaşımın astımı var. Sigarayı söndürür müsünüz?" dedi.

Bayülgen, kendisini uyaran öğrenciye "Faşist" dedi ve reklam yapmakla suçladı.

Bir grup öğrenci ünlü şovmeni bir haftadır sanal âlemde protesto ediyor.

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