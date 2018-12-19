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Öğrenciler, Atatürk büstünün üzerindeki karı temizledi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir grup öğrenci karla kaplanan Atatürk büstü ve Türk bayrağının üzerindeki karı temizledi

19 Aralık 2018 15:52

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir grup öğrenci karla kaplanan Atatürk büstü ve Türk bayrağının üzerindeki karı temizledi.
Çorum\'da önceki gün etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gülabibey Mahallesi\'ndeki  Fatih Lisesi öğrencileri, sınıflarına girmeden önce okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü ve Türk bayrağının üzerinin karla kapandığını fark etti. Öğrenciler, büstün ve Türk bayrağının üzerindeki karı elleriyle temizledi. Okul yönetimi davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

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