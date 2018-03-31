T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenciler 'Ansızın gelebiliriz' yazısı oluşturdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, aynı binada eğitim veren iki ortaokulun öğrencileri Mehmetçiğe destek için 'Ansızın Gelebiliriz' yazısı oluşturdu

31 Mart 2018 23:17

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK\'te, aynı binada eğitim veren iki ortaokulun öğrencileri Mehmetçiğe destek için \'Ansızın Gelebiliriz\' yazısı oluşturdu.
Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ile Aydınlıkevler Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. 600 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp \'Ansızın Gelebiliriz\' yazısını oluşturdu. Koreografide öğrenciler Türk bayrakları salladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHA KARABÜKMehmetçiğeGelebilirizAlicanHatip OrtaokuluAydınlıkevler Ortaokulu öğrencileri Zeytin Dalı HarekâtıKoreografideTürkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24