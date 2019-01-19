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Öğrenciler, 'Ali'nin Enerji Serüveni' ile enerjinin önemini öğrenecek

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Ali'nin Enerji Serüveni' adlı dergi, ilkokul öğrencilerine dağıtıldı

19 Ocak 2019 15:05

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan \'Ali\'nin Enerji Serüveni\' adlı dergi, ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.
Enerjinin öneminin öğrencilere küçük yaşlardan itibaren aşılanabilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan \'Ali\'nin Enerji Serüveni\' adlı dergi, Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, UEDAŞ Orhangazi İşletme Koordinatörü Metin Erkan ve Şube Müdürü Fatih Çelebi tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.
Çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanan dergide, bilime ve araştırmaya meraklı Ali\'nin hikayesi, evde kendisine yardımcı \'Volt\' adında robot icat etmesi ile başlıyor. Robotuna önce pillerle enerji sağlayan Ali, piller sürekli bittiği için robotuna evden elektrik temin ediyor. Evde elektrik faturasının yüksek gelmesinin ardından Ali alternatif enerji kaynakları aramaya başlıyor. Dergiyi okuyan çocuklar, kömür, doğal gaz, rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve nükleer enerji kaynaklarını Ali ile birlikte araştırıyor, bu kaynakların elektrikten başka hangi amaçlarla kullanıldığını öğreniyor. Dergide ayrıca Newton, Galilei, İbni Sina, Hezarfen Ahmet Çelebi gibi bilim adamları da tanıtılıyor.
Enerjiyi tasarruflu olarak kullanmanın önemi üzerinde duran Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz öğrencilere dergiyi okumalarını ve bu konuda bilinçli olmalarını tavsiye etti.

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