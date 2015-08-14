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Öğrencilerden, Abdullah Gül'e okul yolu protestosu!

Abdullah Gül'ün yeni kurduğu Demokrasi Vakfı'nın merkezi olan Ayazağa Kasrı'nda alınan güvenlik önlemleri öğrencileri kızdırdı

14 Ağustos 2015 18:52

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tahsis edildiği iddia edilen İstanbul’daki tarihi Ayazağa Kasrı’na komşu olan MEF Üniversitesi öğrencilerinin güvenlik gerekçesiyle geçişlerinin engellenmesine öğrencilerden tepki geldi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2 bin metrekare kapalı alanı olduğu söylenen kasır, baştan sona yenilenerek, Gül ve ekibinin kullanımına açıldı.

Habere göre; kasrın bitişiğinde MEF Üniversitesi öğrencilerinin güvenlik önlemleri nedeniyle geçişleri engelleniyor. Yolları uzayan, artık çevredeki yeşil alana çıkamayan öğrenciler, protesto eylemine hazırlanıyor. Bir de, güvenlik nedeniyle kasrın yolu, 3’üncü Kolordu’nun içinden geçtiği için şöyle diyorlar: “Demokrasi Vakfı’nın yolu, 3. Kolordu’dan geçer mi?”

 

Vakıftan yalanlama

 

Kasrın, Gül'ün kurduğu Demokrasi Vakfı'na tahsis edildiği haberlerine vakıftan yalanlama geldi. DHA’dan Özgür Altuncu’nun haberine göre, yapılan açıklamada “Bize tahsis edilmiş bir yer yok. Ayazağa Kasrı'nda kiracıyız” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kasır, VWArena, AVM ve Üniversitenin bulunduğu alanın tamamı ilgili Bakanlıkça Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle 49 yıllığına daha önceki yıllarda ihale edilmiştir. Ayazağa Kasrı, Abdullah Gül Vakfı tarafından özel bir şirketten kiralanmış olup; devlet tarafından herhangi bir tahsis söz konusu değildir. Aslına uygun olarak korunması amacıyla Kasırda sadece temizlik çalışması yapılmış; eski yolu yenilenmiş ve çevresi yeşillendirilmiştir.

 

'Şikayet almadık'

 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zorunlu haller dışında yenilenen bu yolu kullanmaktadır. MEF Üniversitesi giriş-çıkışı ile Ayazağa Kasrı’nın yolu tamamen farklı güzergahlardır. MEF Üniversitesi öğrencilerinin yolu kapatılmadığı gibi arzu ettikleri zaman Kasrı da ziyaret edebilmektedirler. Bugüne kadar tarafımıza ne MEF Üniversitesi ne de öğrencileri tarafından herhangi bir şikayet, talep veya öneri iletilmemiştir. MEF Üniversitesi yetkilileriyle de temas edilmiş ve herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığı teyit edilmiştir.

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