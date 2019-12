-ÖĞRENCİLER "GÜVEN TİMİ"NE EMANET ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Yeni eğitim ve öğretim yılında Ankara'daki tüm okul binaları MOBESE kameraları ile yakın takibe alınırken, öğrencilerin güvenliği için de ''güven timi'' adı verilen polis ekipleri görevlendirildi. MOBESE olarak bilinen ''Kent Yönetimi Güvenlik Sistemi''yle 24 saat gözetlenen okullardaki güvenliği üst seviyeye çıkaran Ankara Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri her türlü tehdit ve saldırılara karşı korumak için özel timler görevlendirdi. Simitçi, seyyar satıcı, temizlik işçisi ve ayakkabı boyacısı gibi görünerek, okulların etrafından kuş uçurtmayan timler, öğrencilere sigara satan büfelere de göz açtırtmıyor. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, yaptığı açıklamada, ''Okullarda Mutlak Güvenlik'' adıyla hayata geçirdikleri proje sayesinde, öğrencilerin huzur ve güveni için özel ekiplerin görevlendirildiğini söyledi. Proje kapsamında Ankara'daki her bir okuldan sorumlu kadın ve erkek polis memurları görevlendirildiğini belirten Yüksel, bu polislerin öğrencilerle tek tek görüşerek yakın arkadaşlık ilişkileri kurduklarını bildirdi. Polislerin, her türlü tehdide karşı kendilerini aramaları için öğrencilere cep telefon numaralarını verdiklerini anlatan Yüksel, bu sayede herhangi bir tehdit, şantaj veya tacize maruz kalan çocukların görevli polislerden yardım isteyebileceğini vurgulayarak, gerekli müdahalenin gecikmeksizin yapılacağını ifade etti. -''SİMİTÇİ'' POLİSLER İŞ BAŞINDA- Resmi polislerin haricinde okul önlerinde seyyar satıcı, temizlik işçisi ve ayakkabı boyacısı kılığında sivil polislerin de görev yaptığını belirten Yüksel, bu sayede öğrencileri haberleri dahi olmadan koruduklarını vurguladı. Yüksel, son bir kaç ay içinde Ankara'da çok önemli operasyonlar yapıldığını ve özellikle öğrencilere yönelik tehdit içeren odakların çökertildiğini kaydederek, ''güven timleri'' sayesinde alınan istihbaratların vakit kaybedilmeden değerlendirildiğini söyledi. Bu arada okul etrafında yer alan büfe, kafe ve benzeri iş yerlerinde öğrencileri sigara ve diğer kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapıldığını da anlatan Yüksel, şöyle devam etti: ''O çocuklar bize emanet. Okulların çevresindeki büfeler de dahil olmak üzere onlara süt veya diğer normal ihtiyaçlarından başka paket halinde ya da tek tek sigara veya uyuşturucu gibi maddeler satan kişileri yakalarsak, hiçbirini Ankara'da barındırmayız. Kimsenin çocukları zehirleme hakkı yok, olamaz.'' -ÜNİVERSİTELERDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK- İlk ve ortaöğretim kurumları gibi üniversitelerin de ihmal edilmediğini belirten Vali Alaaddin Yüksel, bu kapsamda her bir üniversite için güvenlikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı görevlendirildiğini bildirdi. İl emniyet müdür yardımcıları ile koordinasyon sağlamak için rektör yardımcılarına da görev verildiğini aktaran Yüksel, ''Bu kişiler sürekli bilgi alışverişi yaparak, üniversitelerdeki güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkartmak için çalışıyor'' dedi.