-ÖĞRENCİLER "ÇANKAYA SOFRASI"NDA ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversitelilerin protesto gösterileri yaptıkları bir dönemde görüşlerini dinlemek üzere Ankara'daki 11 devlet ve vakıf üniversitesinin öğrenci konseyi temsilcileriyle ''Çankaya Sofrası''nda bir araya geldi Çankaya Köşkü'nde saat 13.20'de başlayan öğle yemeğinin öncesinde gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Bu sırada kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Gül, ''Çankaya Sofrası''nda üniversitelerin seçilmiş konsey başkanlarıyla birlikte olduklarını ifade etti. Yemeğe davetli öğrencilere seslenen Gül, ''Arkadaşlarınız ne konuşuyorsa, arkadaşlarınızın sorunlarını beklentilerini serbestçe anlatın. Dinleyip gereğini yapacağız'' dedi. Kendisinin de bir dönem üniversite öğrenciliği yaptığını anımsatan Gül, bu sırada öğrenci konseyi başkanlığında bulunduğunu da anlattı. Yemeğe, Ankara, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, TOBB-ETÜ, Turgut Özal ve Ufuk üniversitelerinin öğrenci konseyi başkanlarıyla, 3 üniversitenin kadın başkan yardımcılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığından ise Genel Sekreter Mustafa İsen, Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, AB ile İlişkilerden Sorumlu Başdanışman Zeynep Damla Gürel ve Kurumsal İletişim Başkanı Kemal İlter katılıyor.