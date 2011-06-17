-ÖĞRENCİLER 3 AY YAZ TATİLİNDE ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 16 milyon öğrenci karne alarak tatile girdi. Öğrenciler, 180 iş günü ve yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılı maratonunun yorgunluğunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 20 Eylül 2010'da başlamış, öğrenciler 28 Ocak-14 Şubat 2011 tarihleri arasında yarıyıl tatili yapmıştı. İlköğretim ve lise son sınıf öğrencileri mezun olmanın yanı sıra, yaz tatilinde her yıl olduğu gibi sınava girme, sınav sonucu öğrenme, tercih yapma ve kayıt heyecanı yaşayacak. Lise son sınıf öğrencilerinin bazıları, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının sona erdiğinin ertesi günü ve pazar günü ile sonraki hafta sonu, Lisans Yerleştirme Sınavları'na katılacak. İlköğretim öğrencilerinden 7. sınıflar 5 Haziran'da, 8. sınıflar ise 4 Haziran'da Seviye Belirleme Sınavları'na (SBS) katılmıştı. İlköğretim 8. sınıfların katıldığı SBS sonuçları 7 Temmuz'da, ilköğretim 7. sınıfların sınav sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayacak. Okula yeni başlayacak anaokulu ve ilköğretim birinci sınıf öğrencileri 12-16 Eylül'de ''uyum programı''na alınacak. -BAŞKENTTE KARNE DAĞITIM TÖRENİ- Batıkent Yenimahalle Kent-Koop İlköğretim Okulu'nda Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan'ın da katıldığı karne dağıtım töreni düzenlendi. Aydoğan, törende yaptığı konuşmada Ankara'da yaklaşık 900 bin öğrenci, 50 bin öğretmenin tatile girdiğini söyledi. Aydoğan, bin 600 okulda karne heyecanı yaşandığını belirterek, ''Karne heyecanı tarihten beri, okullar var olduğu sürece çocuklarımızın yaşadığı bir heyecandır. Bizler de zamanında bu heyecanı yaşadık'' dedi. Karnenin esasında çocuğun durumunu gösteren bir belge olmadığını belirten Aydoğan, karnenin yöneticilerin, velilerin ve öğretmenlerin durumunu gösteren bir belge olduğunu söyledi. Her çocuğun öğrenme performansından öğretmenlerin, ailelerin sorumlu olduğunu ifade eden Aydoğan, ''Bugün çocuklara verdiğimiz karneleri, çocuğun bir başarısı ya da başarısızlığı olarak algılamamak gerekir'' dedi.