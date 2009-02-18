Öğrenciler 2008'in en iyilerini seçti!

Yaşları 12–19 arasında değişen Özel Alev Okulları öğrencileri; düzenlenen anket sonucunda, “2008 Yılının En İyileri”ni belirledi.



Avusturya Liseliler Vakfı tarafından 1998–1999 Eğitim-Öğretim yılında kurulan ve bu yıl “Eğitimde Onuncu Yılı”nı kutlayan Özel Alev Okulları; “2008 Yılının En İyileri”ni, ilköğretim 6 – 7 – 8. sınıf ve lise öğrencileri arasında düzenlenen anket sonucunda seçti. 2008 Aralık ayında gerçekleştirilen anket çalışmasında geleceğin yetişkinleri, 24 kategoride “2008 Yılının En İyileri”ni belirledi.



770'e yakın öğrencinin cevaplarının tek tek okunmasıyla sonuçlandırılan anket çalışmasında seçilen ''2008’in En İyileri''; Alev’li öğrencilerin, Türkiye’ye emek veren ve işleriyle örnek olan kişileri fark etme bilincini fazlasıyla taşıdıklarını gözler önüne seriyor.



Özel ALEV Okulları; öğrencilerinin seçimiyle, Türkiye’de 2008 yılındaki emek, çalışma ve eserleriyle kendi alanlarında başarıya ulaşmış, topluma mal olmuş kişi, takım veya kurumlara verdikleri önemi, onları bir kez daha onurlandırarak göstermekten gurur duyuyor.



“Özel ALEV Okulları 2008 Yılının En İyileri”ne ödülleri, öğrenciler tarafından 26 Şubat 2009 Perşembe günü, saat 11:00’de Özel ALEV Okulları Ömerli Kampüsü’nde gerçekleştirilecek “2008’in Yılının En İyileri Ödül Töreni”nde takdim edilecek...



ÖZEL ALEV OKULLARI 2008 YILININ EN İYİLERİ LİSTESİ:



1. EN İYİ GAZETE

• HÜRRİYET



2. EN İYİ KÖŞE YAZARI

• BEKİR COŞKUN



3. EN İYİ KANAL

• CNBC-E



4. EN İYİ HABER KANALI

• NTV



5. EN İYİ HABER BÜLTENİ

• STAR TV – UĞUR DÜNDAR



6. YILIN EN İYİ TARTIŞMA-SOHBET/HABER PROGRAMI

• BEYAZIT ÖZTÜRK



7. EN İYİ KÜLTÜR – SANAT PROGRAMI

• GECE GÜNDÜZ



8. EN İYİ SPOR PROGRAMI

• 90 DAKİKA



9. EN İYİ RADYO KANALI

• POWER TÜRK



10. EN İYİ YABANCI RADYO KANALI

• POWER FM



11. EN İYİ SİNEMA FİLMİ

• RECEP İVEDİK



12. EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU (KADIN)

• DEMET AKBAĞ



13. EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU (ERKEK)

• TOLGA ÇEVİK



14. EN İYİ TV OYUNCUSU (KADIN)

• BİNNUR KAYA



15. EN İYİ TV OYUNCUSU (ERKEK)

• SARP APAK



16. EN İYİ ROMAN YAZARI

• TURGUT ÖZAKMAN



17. EN İYİ KARİKATURİST

• SELÇUK ERDEM



18. EN İYİ SPORCU (KADIN)

• ELVAN ABEYLEGESSE



19. EN İYİ SPORCU (ERKEK)

• ARDA TURAN





20. EN İYİ FUTBOL TAKIMI

• A MİLLİ



21. EN İYİ ALBÜM (KADIN)

• SEZEN AKSU



22. EN İYİ ALBÜM (ERKEK)

• RAFET EL ROMAN



23. EN İYİ MÜZİK GRUBU

• PİNHANİ



24. EN İYİ RADYO SUNUCUSU

• GEVEZE



ALEV OKULLARI ONUR ÖDÜLÜ: SAVAŞ DİNÇEL

