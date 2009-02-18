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Yaşam

Öğrenciler 2008'in en iyilerini seçti!

Yaşları 12–19 arasında değişen öğrenciler okullarında düzenlenen anket sonucunda “2008 Yılının En İyileri”ni belirledi.

18 Şubat 2009 02:00

Yaşları 12–19 arasında değişen Özel Alev Okulları öğrencileri; düzenlenen anket sonucunda, “2008 Yılının En İyileri”ni belirledi.

Avusturya Liseliler Vakfı tarafından 1998–1999 Eğitim-Öğretim yılında kurulan ve bu yıl “Eğitimde Onuncu Yılı”nı kutlayan Özel Alev Okulları; “2008 Yılının En İyileri”ni, ilköğretim 6 – 7 – 8. sınıf ve lise öğrencileri arasında düzenlenen anket sonucunda seçti. 2008 Aralık ayında gerçekleştirilen anket çalışmasında geleceğin yetişkinleri, 24 kategoride “2008 Yılının En İyileri”ni belirledi.

770'e yakın öğrencinin cevaplarının tek tek okunmasıyla sonuçlandırılan anket çalışmasında seçilen ''2008’in En İyileri''; Alev’li öğrencilerin, Türkiye’ye emek veren ve işleriyle örnek olan kişileri fark etme bilincini fazlasıyla taşıdıklarını gözler önüne seriyor.

Özel ALEV Okulları; öğrencilerinin seçimiyle, Türkiye’de 2008 yılındaki emek, çalışma ve eserleriyle kendi alanlarında başarıya ulaşmış, topluma mal olmuş kişi, takım veya kurumlara verdikleri önemi, onları bir kez daha onurlandırarak göstermekten gurur duyuyor.

“Özel ALEV Okulları 2008 Yılının En İyileri”ne ödülleri, öğrenciler tarafından 26 Şubat 2009 Perşembe günü, saat 11:00’de Özel ALEV Okulları Ömerli Kampüsü’nde gerçekleştirilecek “2008’in Yılının En İyileri Ödül Töreni”nde takdim edilecek...

ÖZEL ALEV OKULLARI 2008 YILININ EN İYİLERİ LİSTESİ:

1. EN İYİ GAZETE
• HÜRRİYET

2. EN İYİ KÖŞE YAZARI
• BEKİR COŞKUN

3. EN İYİ KANAL
• CNBC-E

4. EN İYİ HABER KANALI
• NTV

5. EN İYİ HABER BÜLTENİ
• STAR TV – UĞUR DÜNDAR

6. YILIN EN İYİ TARTIŞMA-SOHBET/HABER PROGRAMI
• BEYAZIT ÖZTÜRK

7. EN İYİ KÜLTÜR – SANAT PROGRAMI
• GECE GÜNDÜZ

8. EN İYİ SPOR PROGRAMI
• 90 DAKİKA

9. EN İYİ RADYO KANALI
• POWER TÜRK

10. EN İYİ YABANCI RADYO KANALI
• POWER FM

11. EN İYİ SİNEMA FİLMİ
• RECEP İVEDİK

12. EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU (KADIN)
• DEMET AKBAĞ

13. EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU (ERKEK)
• TOLGA ÇEVİK

14. EN İYİ TV OYUNCUSU (KADIN)
• BİNNUR KAYA

15. EN İYİ TV OYUNCUSU (ERKEK)
• SARP APAK

16. EN İYİ ROMAN YAZARI
• TURGUT ÖZAKMAN

17. EN İYİ KARİKATURİST
• SELÇUK ERDEM

18. EN İYİ SPORCU (KADIN)
• ELVAN ABEYLEGESSE

19. EN İYİ SPORCU (ERKEK)
• ARDA TURAN


20. EN İYİ FUTBOL TAKIMI
• A MİLLİ

21. EN İYİ ALBÜM (KADIN)
• SEZEN AKSU

22. EN İYİ ALBÜM (ERKEK)
• RAFET EL ROMAN

23. EN İYİ MÜZİK GRUBU
• PİNHANİ

24. EN İYİ RADYO SUNUCUSU
• GEVEZE

ALEV OKULLARI ONUR ÖDÜLÜ: SAVAŞ DİNÇEL

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