Öğrenciler, 1 günlük harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Cihanbeyli ilçesinde, 200 ilkokul öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 1 günlük harçlığını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Cihanbeyli\'de bulunan Seniha Belgin İlkokulu\'nun öğrencileri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak istedi. Bu istek üzerine okul aile birliğince, 200 ilkokul öğrencisinin 1 günlük harçlığı toplandı. Bazı öğrenciler, harekatta görev yapan askerler için mektup da yazarken, bazıları ise resim yaptı. İlkokul öğrencilerinin harçlıkları, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanırken, mektuplar ve resimler ise postayla sınırdaki askerlere gönderildi.

Seniha Belgin İlkokulu\'nun müdürü Hüseyin Mucuk, öğrencilerin bu davranışını takdir ettiğini belirterek, \'\'Öğrencilerimiz, vatanımızı korumak için mücadele eden askerlerimize destek olmak istedi. Biz de onlara yardımcı olduk. Bir günlük harçlıklarını toplayıp, Mehmet Vakfı\'na bağışladık. Askerlerimiz, gelecek nesillere iyi bir vatan bırakmak için mücadele ederken, gelecek neslin de onları yalnız bırakmaması bizleri mutlu etti\'\' dedi.



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