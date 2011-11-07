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Yaşam

Öğrenci yurdunda yangın paniği

İstanbul Beşiktaş'taki bir kız öğrenci yurdunun bodrum katında gece saatlerinde yangın çıktı.

07 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul Beşiktaş'taki bir kız öğrenci yurdunun bodrum katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın büyük paniğe neden olurken, çıkış nedeni henüz belirlenemedi.


Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'ndeki 4 katlı Özel Çiçek-2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun bodrum katında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın sebebiyle binayı duman ve is kapladı. Bayram tatili nedeniyle yurtta kalan az sayıda öğrenci çatıya çıkarak yardım bekledi.


İtfaiye, yangının kontrol altına alınmasının ardından çatıda yardım bekleyen öğrencileri merdivenle aşağı indirdi.


Dumandan etkilendikleri belirlenen öğrencilerden 5'i ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken öğrencilerin yüzlerinin duman ve is nedeniyle siyaha boyandığı görüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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