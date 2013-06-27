14 yaşındaki erkek çocuğuna öğretmeninden tecavüz skandalı

Bingöl'de 6 uzman çavuşun tecavüzüne uğrayan E.A.'nın davası sürerken, yeni bir tecavüz skandalı da Şırnak'ta patlak verdi. 14 yaşındaki erkek çocuk, kaldığı özel yurttaki hocası tarafından tecavüze uğradı.

Yönetici ve Kuran hocası

Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'ın haberine göre, 2012 Kasım’ında yurt yöneticisi ve ilmihâl öğretmeni H.K., bir gece yarısı gözüne fener tutarak uyandırdı. Odasına götürdü, kapıyı kilitledi. Tecavüz ettikten sonra gırtlağına sarıldı, “Birine söylersen seni öldürürüm. Nereye gitsen bulurum” dedi. İki kez de sırtında sopa kırıncaya kadar dövdü. 2013 Mart’ına kadar tecavüz devam etti. A., arkadaş sohbetlerinde, H.K.’nin kendisine yaptıklarını yurttaki başka çocuklara da yaptığını öğrendi.

Rapor tecavüzü doğruladı

H.K., Diyarbakır’da toplantıdaydı. Annesi, yurt müdürünün “Aramızda anlaşalım” teklifini reddetti. Oğlunun elinden tutup cumhuriyet savcılığına gitti. Ardından da Devlet Hastanesi’ne.

Kabusu tekrar hatırlattı

Muayene eden doktor, oğlunun tecavüze uğradığını teşhis edip rapor düzenledi. Bunun üzerine tutuklanan H.K., Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Nitelikli cinsel istismar ve darp suçundan” yargılanıyor. İkincisi 20 Haziran’da yapılan duruşma, 11 Temmuz’a ertelendi. A., soruşturma sırasında da duruşmalarda da başından geçenleri tüm detaylarıyla anlatmak zorunda kaldı.

Yargı sürecinde ihmal

Beş ay boyunca yurttaki Kuran hocasının tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki A. 13 Mart 2013’te Midyat Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadesinde yurtta başka çocukların da tecavüze uğradığını duyduğunu söyledi.

Yurtta kalan çocuklar muayene edilmedi.

İsmini verdiği çocuklar, Savcılık’ta A.’yı doğrulayan ifadeler verdi.

Yurt boşaltılmadığı için çocuklar kalmaya devam etti.

İkinci ifadelerini, birincinin tersine hocaları H.K. lehine verdiler.

Hocanın porno film seyrettirdiği bilgisayar ve telefonuna el konulup incelenmedi.

Spermdeki DNA incelemesi için H.K.’nin çarşaf ve nevresimleri alınmadı.

Mağdur çocuğun ifadesi sırasında pedagog ve sosyal hizmetler uzmanı bulunmadı.

Mahkeme, mağdur ve tanıklar için sadece bir sosyologu bilirkişi olarak görevlendirdi.

Yaşadıklarını mahkeme salonunda bütün ayrıntılarıyla herkesin içinde anlatmak zorunda kaldı.

Ağır travma yaşayan A. ve ailesine psikolojik destek verilmedi.

Yönetici vasfındaki kişinin tecavüz cezası daha ağır oluyor. Yurt yönetimi, yönetici ve hoca H.K.’nin “Nitelikli cinsel istismar” iddiasıyla ceza almaması için “kaloriferci” yaptı. H.K., resmi evrakta yurdun kalorifercisi görünüyor.