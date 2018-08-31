Öğrenci yurdunda ölüme; 3 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldığı özel öğrenci yurdunun merdivenlerinden düşerek hayatını kaybettiği açıklanan lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 yurt görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, geçtiğimiz 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Topal'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.'yu (14) gözaltına alındı. M.E.U., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



İsmail Kerem Topal'ın ölümüyle ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan yurt yöneticisi Hilmi Uysal ile yurt görevlileri Hamza Kaya ve Süleyman Arıkan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uysal, Kaya ve Arıkan, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan mahkemece tutuklandı.

Topal'ın, düşmeden önce aynı yurttaki arkadaşının saldırısına uğradığı ortaya çıkmıştı.