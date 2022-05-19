Öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla ‘ATA’ ve ‘1919’ yazdılar

Karabük'te kız öğrenci yurdunda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarından "ATA" ve “1919” yazısı oluşturuldu.

Karabük’te Soğuksu ile Asiye Hatun Kız KYK yurdunun personelleri odaların ışıklarıyla “ATA” ve “1919” koreografisi oluşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 103. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan yazılar kentin farklı noktalarından görünürken, izleyenlere görsel şölen sundu.