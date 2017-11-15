Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesi

** Yurtta verilen yemeğin taşeron bir şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi

** Öğrenciler \"Ciğerle makarnayı yiyen 5 dakika sonra kusmaya başladı\" dedi



Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir öğrenci yurdunda akşam verilen yemekten sonra rahatsızlanan 47 öğrenci zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay; Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi, Ravza Caddesi üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı Mahmut Celaleddin Ökten Erkek Öğrenci Yurdu\'nda akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam verilen bulgur pilavı, tavuk, makarna ve ciğerden oluşan yemeği yiyen öğrencilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.



47 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler durumu yurt yetkililerine bildirdi. Olayın ardından yurt binası önüne çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 47 üniversite öğrencisi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından bazı öğrenciler yurt yönetimini bir süre protesto etti. Yurdun bahçesine çıkan öğrenciler bir süre \"Yönetim istifa\" şeklinde sloganlar attıktan sonra tekrar yurt binasına döndü.

Öte yandan yurtta verilen yemeğin taşeron bir yemek şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.

\"ODAYA ÇIKTIK HERKES KUSMAYA BAŞLADI\"

Yurtta kalan Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Niyazi Gündüz, \"Arkadaşlarımızın hepsi zehirlendi. Yemekte ciğerle makarna vardı çorba vardı. Ciğerle makarnayı yiyen 5 dakika sonra kusmaya başladı. Bizde anlamadık zaten. Odaya çıktık herkes kusmaya başladı. Ambulans falan çağırdılar. Bir baktık ambulanslar geliyor. Bizde aşağıya indik yönetime bağırdık ama olanlar bunlara oldu. Daha önce de ambulanslar gelip gidiyordu ama ben yemeği genelde dışarıda yiyordum. Ambulans gelip gidiyordu ama çok arkadaşım olmadığı için pek muhabbetim yok. Sadece ambulans gelip gidiyordu. Zehirlenme vakası olup olmadığını duyurmuyorlardı\" dedi.

\"YEMEZSEK AÇ KALACAKTIK\"

Başka bir öğrenci de şöyle konuştu: \"Verdikleri makarna gerçekten berbat bir şeydi ama bizler de yemek zorunda kaldık. Yemezsek aç kalacaktık. Bize verdikleri, reva gördükleri yemek bu. 20-30 kişinin zehirlendiğini düşünüyorum. Genel olarak kötü yemekler var.\"



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