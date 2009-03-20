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Yaşam

Öğrenci yurduna dizi odası

Yurtta hangi dizinin izleneceğinde anlaşamayan öğrenciler için ayrı dizilerin izlendiği dizi odaları oluşturuldu.

20 Mart 2009 02:00

Yurtta  hangi dizinin izleneceğinde anlaşamayan öğrenciler için ayrı dizilerin izlendiği dizi odaları oluşturuldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü kampüsündeki Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi'nde, televizyonlarda yayınlanan dizilerin seçimi konusunda öğrenciler arasında anlaşmazlık çıkınca "dizi odaları" oluşturuldu.

8 bin öğrenciye hizmet verilen Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi'nde, Kurtlar Vadisi Pusu, Yaprak Dökümü, Arka Sokaklar ve Arka Sıradakiler gibi yaygın olarak izlenen diziler için ayrı bölümler tahsis edildi.

Öğrenciler, belirlenen bölümlerde istediği dizileri rahatlıkla izleyebilirken daha önce izlenecek dizi seçimi konusunda yaşanan anlaşmazlığın da böylece giderildiği belirtildi.

Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi İşletme Müdürü Selami Bağaçlı, öğrencilerin her türlü taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Dizi odaları hizmetiyle öğrencilerin memnuniyetini kazandıklarını ifade eden Bağaçlı, şöyle konuştu:

"Dizi odalarında dizi saatinde yalnızca dizi gösterimi yapılıyor. Öğrencilerimiz hangi salonda hangi dizinin gösterildiğini biliyor. Kurtlar Vadisi Pusu adlı diziyi izlemek isteyen, bu dizinin gösteriminin yapıldığı salona gidiyor. Bu şekilde öğrenciler arasında izlenecek dizi seçimi konusunda daha önce zaman zaman çıkan sorunlar da artık yaşanmıyor."

Kurtlar Vadisi Pusu odası

Bağaçlı, öğrencilerin en çok "Kurtlar Vadisi Pusu"ya ilgi gösterdiğini, bu nedenle en büyük salonu bu dizi için tahsis ettiklerini söyledi.

Kurtlar Vadisi Pusu için ayrılan bin kişilik yemekhanenin dizi saatinde tamamen dolduğunu ifade eden Bağaçlı, bazı haftalarda burası ihtiyacı karşılamadığı için kantindeki televizyonda da bu dizinin izletildiğinikaydetti.

Öğrenciler de daha önce dizileri düzenli olarak takip edemediklerini, şimdi ise istedikleri diziyi saatinde rahatlıkla izleyebildiklerini ifade ederek, dizi odaları hizmetinden memnun olduklarını belirtti.

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