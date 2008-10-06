Öğrenci yurdu kayıdı için namaz şartı!

CHP Kırklareli Milletvekili Tugut Dibek, özel idare bütçesinden 1 milyon 800 bin lira harcanarak yapılan orta öğretim öğrenci yurdunun özel bir şirkete kiraya verilmesi ve kiracının kayıt için gelen ve yurtta kalacak öğrencilere, Kuran dersleri alması, namaz kılması, hafta sonları dini derslere katılması zorunluluğu getirmesi iddialarını meclis gündemine taşıdı.



TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, özel idare ve kamu kaynakları ile 1 milyon 800 bin YTL'ye yaptırılan 288 öğrenci kapasiteli yurdun, kurum tarafından işletilmesi yerine neden tek kişinin katıldığı ihale ile özel bir şirkete verildiğini sordu.



Yurt yapılırken tüm kamuoyu tarafından işletmesinin idarece yapılacağı düşünülürken, İl Encümeni'nde yurdun kiraya verilmesi yönünde karar alındığını hatırlatan CHP Milletvekili Turgut Dibek, 288 öğrenci kapasiteli yurdun 5 yıl süreyle ihaleye katılan tek firma olan Kırklar Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye aylık 3 bin 350 YTL kiraya verilmesinin gerekçesinin kamuoyunu açıklanmasını istedi.



Kayıt için namaz şartı



Yurdu kiralayan şirketin öğrenci kayıtlarına başlar başlamaz, kayda gelen velilere, kendilerinin bazı özel kuralları olduğunu, bu kuralları da `yurtta kalan öğrencilere kendilerince kuran dersleri verilmesi', `öğrencilerin namaz kılması', `hafta sonları dini derslere katılması' olarak sıraladıklarını önergesinde dile getiren Turgut Dibek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın şu soruları yanıtlamasını istedi:



-Devletin 1 milyon 800 bin YTL harcayarak kendisinin yaptığı 288 kişi kapasiteli bir orta öğretim öğrenci yurdunu, kiraya vermesini doğru buluyor musunuz?



-Bu şekilde yapılmış ve ihaleye çıkartılarak özel ve tüzel kişilere kiralanmış ülkemiz genelinde kaç tane ortaöğretim öğrenci yurdu mevcuttur?



-Devletin kendi parasıyla yaptığı bu öğrenci yurdunun İl özel İdaresince, ya da Milli Eğitim Müdürlüğünce işletilmesi mümkün değil midir?



-288 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun aylık 3 bin 300 YTL kira bedeliyle ihaleye çıkartılmasında ve ihaleye tek başına giren firma tarafından aylık 3.350 YTL kira bedeliyle kiralanmasında kamu yararı kuralı gözetilmiş midir? Kamu yararı gözetilmemişse, ihalenin iptali için girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?



-Yurdu kiralayan ve il merkezinde bir dershane işleten firmanın, öğrenci ve velilerine söylemiş olduğu özel kurallar yasalara uygun mudur? Bu firma hakkında bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?



Şirket genel müdürü: İddialar gerçek dışı



Kırklar Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Erkan Yılmaz, CHP Milletvekili Turgut Dibek'in TBMM gündemine taşıdığı iddiların gerçek dışı olduğunu söyledi. Yurdu yeni açtıklarını ve eksikleri tamamladıklarını belirten Yılmaz, "Öğrencilere zorla dini eğitim verildiği, namaz kılmaya zorlandığı şeklindeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir ortamda bunlar olabilir mi? Üstelik yurdumuzu valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü sürekli denetliyor. Milletvekili de istediği zaman gelip denetleme yapabilir" dedi.

