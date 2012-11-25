Öğrenci, yemekhane görevlisini öldürdü

Bursa'da 17 yaşındaki M.K. isimli lise öğrencisi, yatılı okuduğu okulun yemekhanesinde çalışan görevliyi öldürdü.



İddiaya göre, Dikkaldırım Mahallesi Zübeydehanım Caddesi'ndeki Cumhuriyet Lisesi'nde yatılı okuyan M.K. (17), okulun pansiyon ve yemekhane olarak kullanılan binadaki hademe odasına girdi.

M.K, taşeron şirket tarafından yemekhanede görevlendirilen İbrahim Yeğen'in (57) kendisinden yaklaşık 5 dakika sonra geldiği odadan, bir süre sonra ayrıldı. Daha sonra odaya giren çalışanlar, İbrahim Yeğen'in boğazı kesilmiş halde yerde yattığını gördü. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yeğen'in öldüğünü belirledi.

İbrahim Yeğen'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne giderek teslim oldu.