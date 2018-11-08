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ÖĞRENCİ VELİSİ TARAFINDAN YARALANAN ÖĞRETMEN HABERLERİNE YAYIN YASAĞI

  Üsküdar'da öğretmen Alparslan Arslan'ın öğrenci velisi Celil Ayaz tarafından silahla yaralanmasına ilişkin habere İstanbul Anadolu 5

08 Kasım 2018 16:54

 

Üsküdar\'da öğretmen Alparslan Arslan\'ın öğrenci velisi Celil Ayaz tarafından silahla yaralanmasına ilişkin habere İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi. 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Üsküdar\'da Atik Calide İmam Hatip Ortaokulu\'nda öğretmenlik yapan Alparslan Arslan\'ın tartıştığı öğrenci velisi Celal Ayaz tarafından silahla yaralanmasına ilişkin haberlere kısıtlama kararı getirildi. 

SAVCILIK HABERLERE KISITLAMA GETİRİLMESİNİ İSTEDİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği\'ne başvurarak, Celil Ayaz\'ın 4-5 kez ateş açarak Alparslan Arslan\'ı yaraladıktan sonra firar ettiği hatırlatıldı. Başvuruda, olayla ilgisi olmayan kişiler ve olayın meydana geldiği okulun öğrencilerinin korunması için olaya ilişkin haberlere kısıtlama getirilmesini talep etti. 

MAHKEME KABUL ETTİ
Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma sonuçlanana kadar olaya ilişkin haber yapılmaması için kısıtlama kararı verdi. 
 
 

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