Öğrenci Veli Derneği: Bu eğitim sistemi çocukları kindar yapıyor

Ailelerin okullarda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek için kurulan Öğrenci Veli Derneği, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kaygılı olduklarını dile getirdi. Dernek Başkanı İlknur Kaya Bahadır, "Çocuklar bu sistem içinde dindar değil kindar oluyor" dedi. Veli-Der Başkanı İlknur Kaya Bahadır, çözümün ilk adımının, her görüşten velinin biraraya gelmesi olduğunu söylüyor.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre okullardaki eğitimin dinselleştiği ve hazırlanan yeni müfredatın içeriğiye ilgili tartışmalar yeni öğretim yılı öncesi yine gündemde. Okul aile birlikleri aracılığıyla bir araya gelerek oluşturulan Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der), ilk eylemini İstanbul Kartal’daki Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu’nun İmam Hatip’e dönüştürülmemesi için yaptı.

Veli-Der okullarda öğrencilerin öğretmenleri ile yaşadıkları sorunlara, idareciler ile veliler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm üretmeyi amaçlıyor. Ailelerin eğitimle ilgili yaşadıkları sorunlara karşı mücadele yürüten dernek, rehberlik çalışmalarının yanı sıra gerektiğinde ücretsiz hukuki destek sağlıyor.

"Eğitimde alınan her karar bizi mücadeleye itti"

Kendilerine gelen şikâyetleri doğrudan okul müdürleriyle yaptıkları görüşmelerle çözmeyi amaçlayan derneğin başkanı İlknur Kaya Bahadır ile konuştuk. Milli Eğitim müdürlükleri önlerinde oturma eylemi, yürüyüş, sessiz pankart açma gibi yöntemlerle seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktaran Bahadar’a göre velileri örgütlenmeye iten şey eğitimde alınan kararlar. Yalnızca çocuklarının ödevlerini yetiştirip yetiştiremeyeceğini düşünmeleri gerekirken hayatlarından endişe eder duruma geldiklerini söyleyen Bahadır, “Eğitimde alınan her karar bizi mücadeleye itti. Bizler de isterdik çocuklarımızın saçını tarayalım, güzelce giydirelim, her sabah okula bırakalım. Bugün artık çocuğumuzu gönderdiğimizde sağ salim eve geleceğinden endişe ediyoruz” dedi.

"Çözüm velilerin bir araya gelmesi"

Eğitimin dinselleştirilmesinin, paralı eğitimin yaygınlaşmasının velilerde ciddi endişelere neden olduğunu söyleyen Veli- Der Başkanı Kaya, “Bu sistem eğer bir yerde durmazsa çocuklarımızın dindar olacağından şüpheliyim ama kindar olacaklarından eminim. Çocuklar bu sistem içinde dindar değil kindar oluyor” sözleriyle gelecek için kaygılı olduğunu aktardı.

İleride çocukların bu eğitim sistemine ses çıkarmayan ailelere ve topluma büyük kin duyacaklarını savunan Bahadır’a göre çözüm, hangi görüşten olduğuna bakılmaksızın velilerin bir araya gelmesi.

Veli-Der'in gündeminde ders seçimi var

Çocuğu olan olmayan herkesin eğitim konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Bahadır’a göre bu yalnızca okulların açıldığı dönemde değil tüm eğitim-öğretim yılı boyunca tartışılmalı. Gündemlerinde 5’inci ve 9’uncu sınıflardaki ders seçiminin olduğunu söyleyen Bahadır, şu ifadeleri kullandı:

“İdarecilerin öğrencilerin seçtikleri dersleri öğretmen olmadığı gerekçesiyle açmayarak kendi oluşturdukları programı dayatmalarına karşı duruyoruz. Bu hazır paketler dinsel derslere ağırlık vererek hazırlanıyor. Yasaya göre 10 öğrenci bir dersi seçtiğinde okul yönetimi o öğretmeni bularak dersi açmak zorunda. Velilere bu konuda bilgilendirmeler yaparak dayatmalara karşı durmalarını anlatıyoruz.”

"Eğitimde adalet sağlanmalı"

Son dönemdeki özel okulların sahipliğinde dini yapıların faaliyetlerinin arttığını aktaran Bahadır’a göre eğitimde adalet sağlanmalı ve her çocuğa parasız eğitim imkanları eşit düzeyde sunulmalı. Belli bir dönem seküler ailelerin din dersi yoğunluğundan uzaklaşmak için bazı özel okullara yöneldiğini aktaran Bahadır’a göre bu yöntem de TEOG ve üniversite sınavlarında din dersi sorularının zorunlu olmasıyla geçerliliğini yitirdi. Çocuklar için her alanda hak arayışını sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Bahadır, “Laik, bilimsel ve parasız eğitimi ısrarla dillendirmeyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.