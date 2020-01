Öğrenci sıraları, oyun masasına dönüştürüldü

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi\'nin Akköprü İlkokulu öğretmeni Yeliz Sevin ve Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan,, sıraları karalanmaktan kurtarmak ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak için farklı yönteme başvurdu. Öğrenci sıralarını satranç, dama ve yöresel oyun masasına dönüştüren Arslan ve Sevin, çocukların bu sayede zeka oyunu olan stranç ve yöresel oyunları öğrendiklerini, hem de iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

Tuşba ilçesi sınırları içirisinde yer alan Akköprü İlkokulu ve Ortaokulu sınıf öğretmeni Yeliz Sevin ve Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, sıraların sık karalanmasının önüne geçmek ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak için farklı bir yönteme başvurdu. 4\'üncü sınıf öğretmeni Sevin, öğrenci sıralarını satranç, dama ve yöresel oyun masasına dönüştürerek, öğrencilerin okula motivasyonunu artırdı.

HER GÜN YENİ BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞIYORLAR

Öğrencilerin her okula geldiğinde yeni bir sürprizle karşılaştığını anlatan Sevin şöyle konuştu:

\"Okul olarak dezavantajlı bir bölgedeyiz. Çevre koşullarına baktığımız zaman fiziksel olarak okulun olduğu yer, yolların durumu çocukların okula geliş- gidişleri çok sıkıntılı. Bu zorluklara rağmen okul olarak öğretmen ve müdürümüz ile birlikte hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Çocuklar için her zaman ne yapabileceğimize dair çalışmalar yürüttük. Çocuklar okula her geldiklerinde yeni sürpriz ile karşılaşıyor. Okulda yeni projeler üreterek öğrencilerin yaşamlarında yeniliklere ve onlara faydalı olabilecek projelere imza atıyoruz. Şimdi yeni proje geliştirdik ve sınıf masalarının üstüne geleneksel oyunları çiziyoruz. Bölgemizde 3 bin yıllık geleneği olan ve halen günümüzde de devam eden oyunları masaların üstüne çizip öğrencilerin zihinsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Çok eski olan geleneksel zeka oyunlarının bir kısmını ben de bilmiyordum okul müdürümüz bizlere öğretti ve oyunların sınıfta masalara çizilebileceğini söyledi. Biz de masaların üzerine satranç, dama ve geleneksel olan kurt- kuzu oyununu çizdik. Kurt- kuzu; bizim bölgemizde özellikle Başkale, Hakkari ve Özalp bölgelerinde oynanan bir oyundu. Özellikle köylerde yaşlılarımız oynardı. Okul müdürümüz bu oyunu öğrencilerimize öğretti. Öğrencilerimiz model olarak bu olunları öğrendiklerinde ve uygulamanın içerisinde yer aldıklarında okulla daha aktif bir uyum sağlayabiliyor. Bu tarz projelerin sınıflarda uygulanmasının en büyük avantajı var. Çocuklar sadece okula zorunlu oldukları için gelmiyor. \'Bugün ne öğrenebiliriz?\' merakı ile okula koşa koşa gelmeye başladı.

\"ÇOCUKLAR ARTIK UMUTLA OKULA GELİYOR\"

Öğrencilere oyunlarla okulu sevdirmeyi amaçladıklarını anlatan Sevin, bu yöntemle okul devamsızlık oranında cidi bir düşüşün yaşandığını belirtti. Sevin, şöyle dedi:

\"Devamsızlık bizim okulumuzda bölgeye nazaran çok az bir seviyede. Okulumuzun en büyük avantajlarından birisi de geri dönüşüm projelerinin içinde yer almasıdır. Okulumuzda çöp kavramı yoktur. Çocuklar ile birlikte eğitimin içerisinde yer aldığımız zaman müfredatın dışında da eğitimin devam edebileceğinin en büyük kanıtı şu an öğrenciler ile birlikte yaptığımız çalışmadır. Yaşama felsefesini öğretmenliğin içinden geçiren herkes çocuklara aynı faydayı sağlar ve çocuklarda aynı umutla okula gelir. Geleneksel oyunları çocuklara faydalı bir hale getirip öğrencilerimize fayda sağlayabiliyoruz. Bu nedenle çocuk okula umutla geliyor. Bizim buradaki hedefimiz çocukların okula umutla gelmesi ve zihinsel becerilerini daha da geliştirmelerini sağlamaktır.\"

