Öğrenci servislerinde 'damar' yasaklandı

T24 - Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ve Servisçiler Odasının aldığı karara göre, okul servis araçlarında çocuklara artık “damar” şarkılar yerine kardeşlik, birlik ve beraberlik, sevgi, barış mesajları içeren müzikler dinletilecek.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, “Okul Servisleri, Çocuklar ve Servislerde Dinletilen Müzik” konulu toplantıda, servis sürücülerinin, öğrencilere kendi çocukları gibi davranması gerektiğini söyledi.

Servis sürücülerinin kendilerine emanet edilen çocuklara yaşlarına uygun, eğitici ve öğretici müzikler dinletmelerini isteyen Ayata, çocukların yaşları itibarıyla heyecanlı, kıpır kıpır ve çok hareketli olduklarını ifade etti.

Ayata, şunları kaydetti:

“Duygu sahibi olan biz insanlar, müzikle heyecanlanır, coşar, üzülür, sevinir ya da ağlarız. Çocuklarımız da böyle. Onları yanlış yönlendirecek, ruh ve beden yapılarını bozacak türdeki müzikten uzak tutmalıyız. Servis araçlarında çocuklarımıza dinletilecek müzikle ilgili bir çalışma yaptık ve müzik CD'leri hazırladık. Servis sürücülerinin çocuklarımıza bu müzikleri dinletmelerini istiyoruz.”



Her sınıf için CD hazırlandı

Ayata, hazırlanan CD'lerdeki müziklerin, anaokulu çağından başlayarak, lise son sınıfa kadar süren aşamalar için ayrı ayrı oluşturulduğunu bildirerek, “Müziklerin içerikleri, kardeşlik, birlik ve beraberlik, sevgi ve barış unsurları taşıyor. Çocukların yaş gruplarına göre, onların heyecan ve hareket isteklerine de cevap verecek şekilde hazırlanan müziklerle, çocuklarımız eğlenecek ve öğrenecekler” dedi.

Kayseri Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay da öğrencilerin okula giderken ve gelirken ilk ve son derslerini 'servisçi amcalarından' aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Müzik, rahatlatıcı ve eğlendirici olduğu kadar eğitici de olmalı. Bu nedenle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaşlarına uygun müzik dinlemeleri ve böylece eğlenirken öğrenmeleri için hazırlanan müzikleri bizler de çok merak ediyoruz. Her servis sürücümüz, kendilerine emanet edilen çocuklara gözü gibi bakar. Müzik konusunda da aynı özeni göstereceklerine eminim.”



“Damar şarkılar olumsuz etkiliyor"

Ahmet Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Keman Öğretmeni Ahmet Ulvar Tanrıöver, her çocukta müzikle ilgili bir altyapı bulunduğunu, bebeğin ağlarken çıkardığı “Inga” sözcüğünün de bir tınlama içerdiğini kaydetti.

Tanrıöver, toplumda “damar” olarak nitelendirilen, psikolojik anlamda insana keder, üzüntü ve acı telkin eden müzik türlerinin küçük yaştan itibaren dinlenmesinin insanın gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

“(Batsın bu dünya), (bandıra bandıra ye beni), (bu akşam ölürüm) gibi sözler içeren müzikler, çocukların ruh halini olumsuz etkilemekte ve gelişimlerini engellemektedir. Servislerde dinletilen müziklerin, çocukların ruh ve beden gelişimlerini olumsuz etkilediği gözlemleniyor. Bunların yerine çocuklara, sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik, başarı, güzel ahlak gibi olumlu mesajlar veren müzikler dinletilmelidir.”

Toplantıda, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan müziklerden bir bölüm dinletildi. Hazırlanan CD'lerde, “Gesi Bağları”, “Anadolu'dan Geldik”, “Erkilet Güzeli” gibi türkülerin yanı sıra, anasınıfı çocuklarına yönelik eğitici şarkılar da yer alıyor.