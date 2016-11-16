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Yaşam

Öğrenci servisi TIR'la çarpıştı; 18 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

16 Kasım 2016 17:02

Malatya'da öğrenci servisinin TIR'la çarpışması sonucu 16'sı öğrenci 18 kişi yaralandı.

NTV'nin haberine göre, Kenan A. idaresindeki öğrenci servisi, Malatya-Elazığ Karayolu Villakent mevkisinde Mustafa A. yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR'la çarpıştı.

Kazada, servis sürücüsü ile taşımalı eğitimle okullara öğrenci taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden Gülsüm, Büşra, Turgut, Gülsüm, Murat Özcan, Betül, Melike Aslantepe, Yusuf, Emrullah Kalkan, Abdullah Çakır, Büşra, Cebrail, Muhammet, Samet ve Murat Yoldaş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir öğrenci ve veli Şerif Akbel yaralandı. 

Ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza güvenlik kameralarınca görüntülendi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, TIR'ın petrolden çıktıktan sonra Elazığ istikametine dönmek için beklediği sırada minibüsün yolu kaplayan TIR'a çarpması yer alıyor.

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