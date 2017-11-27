Öğrenci servisi takla attı: 6 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı, kazada 5\'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Boztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Köylerden aldığı taşımalı eğitim gören 13 öğrenciyi Keşan\'a götürmek üzere yola çıkan Akçeşme Muhtarı İdris Nalbantlar (62) yönetimindeki 22 FN 595 plakalı minibüs, Boztepe ve Akçeşme köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü İdris Nalbantlar ile öğrenciler Buket Korkmaz, Bahar Özkan, Beyza Nur Karakaş, Görkem Oruç ve İrem Önal yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan 8 öğrenci sağlık kontrolünden geçirildi. Kazayı duyan öğrenci yakınları ise hastaneye akın etti. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz da hastaneye gelerek, doktorlardan öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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