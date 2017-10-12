Öğrenci servisi, pamuk yüklü kamyona çarptı: 14 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da öğrenci servis minibüsünün önünde ilerleyen pamuk yüklü kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13\'ü lise öğrencisi 14 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Akabe Mevkii\'nde meydana geldi. Kent merkezinden Suruç’a ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 FM 251 plakalı öğrenci servis minibüsü, pamuk yüklü 63 M 6707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile araçta bulunan 13 lise öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezine hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralananların öğrencilerin staj gören lise öğrencileri olduğu ifade edildi.



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