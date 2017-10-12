T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenci servisi, pamuk yüklü kamyona çarptı: 14 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da öğrenci servis minibüsünün önünde ilerleyen pamuk yüklü kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13'ü lise öğrencisi 14 kişi yaralandı

12 Ekim 2017 21:01

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da öğrenci servis minibüsünün önünde ilerleyen pamuk yüklü kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13\'ü lise öğrencisi 14 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Akabe Mevkii\'nde meydana geldi. Kent merkezinden Suruç’a ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 FM 251 plakalı öğrenci servis minibüsü, pamuk yüklü 63 M 6707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile araçta bulunan 13 lise öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezine hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralananların öğrencilerin staj gören lise öğrencileri olduğu ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKazaAkabe MevkiiKentSuruçaFMKazadaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24