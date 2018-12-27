T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖĞRENCİ SERVİSİ KAVŞAKTA HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI 

ÖĞRENCİ SERVİSİ KAVŞAKTA HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI  TOKAT'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı

27 Aralık 2018 13:05

ÖĞRENCİ SERVİSİ KAVŞAKTA HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI 

TOKAT\'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11\'i öğrenci, 12 kişi yaralandı. Kaza sabah saat 07.20\'de kent merkezindeki Yeni Gop kavşağında meydana geldi. Kent merkezine, Pınarlı ve Gaziosmanpaşa köylerinden öğrenci taşıyan Musa Özer\'in kullandığı 60 S 0028 servis minibüsü, kavşakta Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile serviste bulunan sürücü ile 11 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Kaza yerinden görüntüler
-Araçların görnütüsü
-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SERVİSİ KAVŞAKTA HALK OTOBÜSÜYLEYARALI  TOKATYeni GopKentPınarlıGaziosmanpaşaMusaGüzelOlayTokat Devlet HastanesiSağlık AraştırmaUygulama Hastanesine sevkOlaylaGörüntü Dökümü KazaYILMAZTOKATDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24