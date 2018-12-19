Öğrenci servisi, kamyonla çarpıştı: 15 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezgin G'nin (40) kullandığı 17 AAB 201 plakalı öğrenci servisi, Evreşe beldesinin Yülüce köyü yakınlarında, L.B. idaresindeki 16 DE 703 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan, ilçedeki taşımalı eğitim kurumlarında öğrenim gören 15 öğrenciden 13'ü ile sürücüler hafif yaralandı.

Öğrenciler, Gelibolu ve Çanakkale ile Edirne'nin Keşan ilçelerindeki devlet hastanelerine, sürücüler ise Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.