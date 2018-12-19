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Yaşam

Öğrenci servisi, kamyonla çarpıştı: 15 yaralı

Yaralıların 13'ünün öğrenci olduğu bildirildi

19 Aralık 2018 01:55

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezgin G'nin (40) kullandığı 17 AAB 201 plakalı  öğrenci servisi, Evreşe beldesinin Yülüce köyü yakınlarında, L.B. idaresindeki 16  DE 703 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan, ilçedeki taşımalı eğitim  kurumlarında öğrenim gören 15 öğrenciden 13'ü ile sürücüler hafif yaralandı.

Öğrenciler, Gelibolu ve Çanakkale ile Edirne'nin Keşan ilçelerindeki  devlet hastanelerine, sürücüler ise Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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