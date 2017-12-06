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Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 4'ü ilkokul öğrencisi 5 kişi yaralandı

06 Aralık 2017 13:36

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 4\'ü ilkokul öğrencisi 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası hafif yaralanan öğrenciler ambulanslara taşınırken gözyaşlarını tutamadı.
Kaza, saat 08.15 sıralarında Külhan Mahallesi İstasyon Caddesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Kemal Kaynaş Caddesi üzerinden Gazi İlkokulu Kavşağı\'na seyir halinde olan, 46 yaşındaki Bülent Gedikli, yönetimindeki 70 FK 075 plakalı öğrenci servisi, İstasyon Caddesi\'nden giden 31 yaşındaki Yunus Özbek yönetimindeki 70 EZ 856 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan kamyonetin sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan 8- 9 yaşlarındaki ilkokul öğrencileri Selim Ata Gürbay, Mehmet Eren, Muhammet Rafet ve Ömer Bey yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan öğrenciler ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşadıklarından korkan öğrenciler, ambulanslara alınırken gözyaşlarını tutamadı. Kazada yara almadan kurtulan diğer öğrenciler başka bir araçla okullarına gönderildi.  

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