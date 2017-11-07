Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7'si öğrenci 9 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da öğrenci servisi ile otomolin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7\'si öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun\'un merkez İlkadım ilçesi Derecik kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Refaettin Semiz yönetimindeki 55 C 6019 plakalı öğrenci servisi, Dursun Şengül\'ün kullandığı 06 LEG 25 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Şengül, serviste bulunan öğrencilerden Semanur Tuğçe Sevinç, Fatih Can Aslanbayrak, Tunahan Yamanoğlu, Hakan Kuzu, Recep Emre İnan, Davut Kuzu, Mehmet Ali Yiğit ve servis görevlisi Filiz Gündüz yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak ayakta gördükleri tedavi sonrası taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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