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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Şinasi Arıkan öldü

15 Ocak 2018 17:54

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Şinasi Arıkan öldü.
Kaza, bu sabah Bostancılar Kavşağı\'nda meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan İ.D. yönetimindeki 14 LC 571 plakalı Mudurnu 100. Yıl İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile Şinasi Arıkan yönetimindeki 14 LA 014 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kaygana Mahallesi Muhtarı Şinasi Arıkan öldü. Öğrenci servisi sürücüsü ve minibüste bulunan 13 öğrenci ise kazadan yara almadan kurtuldu. Öğrenciler, tedbir amacıyla Mudurnu Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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