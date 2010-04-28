Öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı

T24 - Sivas'ta öğrenci taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 11 öğrenci ile sürücü yaralandı.





İl merkezindeki çeşitli liseler ile Moralibaba Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencileri Ulaş ilçesine taşıyan Metin Tatay (42) yönetimindeki 58 S 0223 plakalı servis minibüsü, Taşlıdere mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek devrildi.





Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki öğrenciler Fahrettin Yıldız (19), Muhammet Furkan Atıf Budak (14), Hikmet Erturak (16), Sezer Özlem (15), Orhan Polat (18), Doğan Yıldız (15), Musa Özkan (17), Sevdanur Budak (16), Ebru Öztürk (16), Cennet Öztürk (16), Gülsüm Öztürk (16) yaralandı.





Ambulanslar ve yoldan geçen araçlarla Sivas Devlet ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılan yaralılardan büyük bölümünün ayakta tedavi edildiği belirtildi.





Yaralılardan Doğan Yıldız, okul çıkışı Ulaş'a gitmek üzere servis aracıyla yola çıktıklarını, Taşlıdere mevkisinde aracın yoldaki su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıkarak dönmeye başladığını söyledi.





Aracın yol kenarındaki tepelik alana çarptıktan sonra durduğunu anlatan Yıldız, minibüsten çıktıklarını ve yoldan geçen bir araçla hastaneye getirildiklerini kaydetti.





Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, kazanın olduğu bölgede ulaşımı kontrollü sağlarken, kaza yapan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.