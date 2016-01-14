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Öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Öğrenciler hastaneye kaldırılırken servis sürücüsü gözaltına alındı

14 Ocak 2016 23:25

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu bir öğrenci hayatını kaybetti. 14 öğrenci de yaralandı.

Zaman’da yer alan habere göre, Mehmet Emin Beyra yönetimindeki 63 S 6312 plakalı öğrenci servisi taşımalı eğitim kapsamından lise öğrencilerini köylerine götürürken Siverek- Gebendiris yolunun 24. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araç içinde bulunan 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Merkez Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Baran Aktar (18) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siverek Kaymakamı Vural Karagül ile Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, hastaneye gelerek yaralı öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Öğrenci servisi devrildi

Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Siverek Kaymakamı Karagül, "Bir öğrencimiz hayatını kaybetti. 14 öğrencimiz yaralı ve durumları iyi. Servis sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor." dedi.

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