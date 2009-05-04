Öğrenci servisi devrildi: 1 ölü

Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrenci yaralandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, köylerden aldığı öğrencileri ilçe merkezindeki okullara götüren Halit Aras yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Camuşlu-Kötek köyü arasındaki yolda şarampole devrildi.



Kazada, minibüste bulunan lise öğrencisi Yunus Kaya hayatını kaybetti, 16 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 12'si, Kağızman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 4 öğrenci, Kars Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, şoför Aras gözaltına alındı.

