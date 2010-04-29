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Yaşam

Öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı

16 yaşındaki lise öğrencisi öğretmenine kızdığı için, ağabeyine ait pompalı tüfekle okulu bastı.

29 Nisan 2010 03:00

T24- Ağrı'da Hayrettin Atmaca Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki H.D., öğretmenine kızınca ağabeyine ait pompalı tüfekle okulu bastı. Lise yöneticileri ile öğretmenler, öğrenciyi ikna ederek silahı kullanmasına fırsat vermeden elinden aldı.


Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fırat Mahallesi'ndeki Hayrettin Atmaca Lisesi'nde meydana geldi. H.D. derste beden eğitimi öğretmeni S.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Öğretmen de 9'uncu sınıf öğrencisi H.D.'ye ‘şınav çekme cezası' verdi. Arkadaşlarının önünde gururuyla oynandığını düşünen H.D. sinirlenerek dersi terk etti. Arkadaşlarına “Ben bu adamı vururum” diyen H.D. bir süre ağabeyine ait ruhsatlı pompalı tüfekle okula döndü. Lise bahçesine elindeki tüfekle gelen H.D. bağırarak beden eğitimi öğretmeni S.Y.'yi çağırdı. Bazı öğrenciler çığlık atarak kaçışırken, öğretmeni karşısında gören H.D., herkesin önünde neden gururunu inciten ceza verdiğini sordu. Bu sırada lisenin yöneticileri ve bazı öğretmenler H.D.'yi ikna ederek tetiği çekmesini engelledi. Tüfeği öğretmenlerine veren H.D. okula çağrılan polise teslim edildi.


Emniyet Müdürü Naci Kuru, “Ekiplerimiz ihbarı alır almaz okula gitti. Öğretmenleri çocuğun elindeki tüfeği alıp, H.D.'yi ekiplerimize teslim etti. H.D.'nin sağlık durumu iyi. Çocuğu işlemlerin ardından savcılığa sevk edeceğiz” dedi.

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