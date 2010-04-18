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Yaşam

Öğrenci otobüsü köprüden düştü: 22 yaralı

Çanakkale'de geziden dönen lise öğrencilerini taşıyan otobüs, Eskişehir-Ankara karayolunun 60. kilometresinde köprüden düştü.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Çanakkale'de geziden dönen lise öğrencilerini taşıyan otobüs, Eskişehir-Ankara karayolunun 60. kilometresinde köprüden düştü. Kazada, 17'si öğrenci 22 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Çanakkale'ye geziye giden Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Halil Kütük'ün kullandığı 34 ZH 6836 plakalı otobüs, Sivas'a dönerken Eskişehir-Ankara karayolunun 60. kilometresinde, Kaymaz Beldesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden yan yola düştü.


Kazada, 54 yolcusu bulunan otobüste, 17 öğrenci, bir öğretmen ve 4 otobüs personeli olmak üzere 22 kişi yaralandı.


Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yolcular da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastanelere götürüldü.

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