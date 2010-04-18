Öğrenci otobüsü köprüden düştü: 22 yaralı

T24 -

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'ye geziye giden Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Halil Kütük'ün kullandığı 34 ZH 6836 plakalı otobüs, Sivas'a dönerken Eskişehir-Ankara karayolunun 60. kilometresinde, Kaymaz Beldesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden yan yola düştü.Kazada, 54 yolcusu bulunan otobüste, 17 öğrenci, bir öğretmen ve 4 otobüs personeli olmak üzere 22 kişi yaralandı.Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yolcular da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastanelere götürüldü.