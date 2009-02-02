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Yaşam

Öğrenci minibüsü devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Hentbol şampiyonası için Bingöl'den yola çıkan öğrencilerin bulunduğu minibüs devrildi: 2 öğrenci öldü, 9 kişi yaralandı.

02 Şubat 2009 02:00

Antalya'da yapılacak hentbol şampiyonası için Bingöl'den yola çıkan ilköğretim ve lise öğrencilerinin bulunduğu minibüsün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu 2 öğrenci öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl Vali Güner Orbay İlköğretim Okulu ve Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin hentbol takımlarındaki öğrencilerin bulunduğu, Sıddık Satılmış idaresindeki 12 AH 540 plakalı minibüs, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı beldesinde şarampole devrildi.

Kazada öğrencilerden Yakup Çiçek (14) olay yerinde, Şeyhmuz Aladağ (14) ise kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Burhan Satlık, Murat Satlık, Murat Tezel, Halis Tezel, Mesut Enön, Mehmet Uzunboy, Sıddık Satılmış, Abdulhakim Satılı ve Yasin Erdöl, Kahramanmaraş'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

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