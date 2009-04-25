Öğrenci Meclisi'nde 'türban' kavgası

TBMM'de toplanan Türkiye Öğrenci Meclisi'nde 'Üniversitelerde türban serbest olmalı' diyen Gümüşhane temsilcisine İzmir temsilcisi 'Atatürk'ün kemiklerini sızlatmayalım' diye tepki gösterince salondakiler ikiye bölündü



23 Nisan nedeniyle Meclis’te kürsüye çıkan gençler siyasetçi büyüklerini aratmadı. Türkiye Öğrenci Meclisi’nin genç üyeleri siyasetçi büyüklerini aratmadı. Hakkâri Öğrenci Meclisi Başkanı Adem Özcük, meslek liselerine uygulanan katsayı ve üniversiteye giriş sınavını eleştirerek, “ÖSS, ‘ölürsem sebebim sensin’ sorunu oldu. Sistem biran önce değiştirilmeli” dedi. Gümüşhane temsilcisi Enes Olgun, üniversitelerdeki başörtüsü sorununu çözülmesini isteyince sert tepki gördü. İzmir temsilcisi Cumhur Çelik, türban konusunun Öğrenci Meclisi’nde yer almaması gerektiğini vurgulayarak, “Atatürk’ün kemiklerini sızlatmayalım” dedi.



6. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanvekili Eyüp Cenap Gülpınar’ın başkanlığında toplandı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, oturumda konuştuktan bir süre sonra salondan ayrıldı.



Öğrenci Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimde dört ilin temsilcisi yarıştı. Seçimi 28 oyla Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ersin Kök kazanırken Ağrı Öğrenci Meclisi Başkanı Seher Yılmaz Başkanvekili, Kahramanmaraş, Öğrenci Meclisi Başkanı Uğur Bozkuş ve Düzce Öğrenci Meclisi Başkanı Muhammed Siyami Çinar kâtip üye oldu. Toplantıda sırayla kürsüye çıkan gençlerin gündemindeki konu, kullandıkları üslüp ve kavgaları siyasetçilerinkinden farklı değildi.



Gümüşhane temsilcisi Enes Olgun, üniversitelerdeki başörtüsü sorununun çözülmesini istedi ve TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın verdiği hediyelerden saatlerin Türk malı olmamasını eleştirince sert tepki gördü. İzmir temsilcisi Cumhur Çelik, türban konusunun Öğrenci Meclisi’nde yer almaması gerektiğini dile getirerek “Atatürk’ün kemiklerini sızlatmayalım” dedi. Bu sözlere alkışlarla destek geldi.



‘Medeniyet’ tartışması



Malatya temsilcisi Ayşe Budak ise başörtüsü sorununun ciddi olduğunu ifade ederek, “Eğer ki ben başımı açıp medeni olacaksam başımı kapatıp medeni olmamayı tercih ederim” dedi. Tepkiler üzerine Budak, “Ayrımcılık yapılmasın, nasıl düşüncelerle aynı ortamda bulunabiliyorsak giydiğimiz kıyafetlerle de aynı ortamda bulunabilmeliyiz” diye konuştu. Manisa temsilcisi Yiğit Uysal ise kılık kıyafet konusunda herkesin yasalara uygun giyinmesi gerektiğini söyledi.

Afyonkarahisar temsilci Kübra Maden öğrencilerin dershaneye muhtaç bırakılmamasını istedi. Çelik’in toplantıdan erken ayrılmasını eleştiren Maden, “Bizi gerginliğe ve taraf olmaya iten siyasetçilerimize buradan birkaç şey söylemek istiyorum. Biz gençler olarak başımızda bulunan sizlerden enerji alacağız.Bizi dinlemesi gereken Milli Eğitim Bakanımızdır; ama kendisi biraz önce buradan çıktı. Kızgınlığımı dile getiriyorum” dedi.



‘Kriz teğet geçmedi’



Hatay temsilcisi Muhammed Gökhan Sarıbay, Ankara’ya geldiğinde bir ayakkabı mağazasına gittiğini belirterek, “Burada konuşacağımı öğrendiklerinde sorunlarını anlattılar. Başbakanımız ‘Kriz teğet geçti’ diyor ama esnaf ve çiftçiler ‘kriz bizi teğet geçmedi, resmen delip geçti’ diyorlar” diye konuştu.



Hakkâri temsilcisi Adem Özcük, meslek liselerine uygulanan katsayı ve üniversiteye giriş sınavını eleştirerek, “ÖSS, ‘Ölürsem Sebebim Sensin’ sorunu oldu. Sistem bir an önce değiştirilmeli” dedi. Erzurum temsilcisi Muhammed Emin Yardımca ise Ermeni sınır kapısının açılmamasını istedi.



Öğrenci Meclisi Bildirisi’nde ise eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okutulması, üniversite katsayı sorunun çözülmesi, mesleki eğitime önem verilmesi gibi konulara yer verildi.

