-ÖĞRENCİ MECLİSİNDE SINAV SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ TBMM (A.A) - 24.04.2011 - 8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığına Trabzon Çaykara İmam Hatip Lisesinden Muhammed Muhsin Aksoy seçildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin başkanlığında gerçekleştirilen özel birleşimde, 81 ilden gelen öğrenci temsilcileri, yaklaşık 1 saat süreyle and içti. Öğrenciler, ''Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, Meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim'' sözleriyle and içtiler. Ankara Öğrenci Meclisi Başkanı Muhammed Asım Yayla'nın andiçmesinden önce Atatürk'ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yayla, yeminini ''kutsal bildiğim her şey üzerine andiçerim'' diyerek bitirince, Şahin, ''ilave yaptığı gerekçesiyle'' yemini tekrarlattı. Şahin, ''Bakın, gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor'' diyerek, öğrencileri uyardı. Yayla, daha sonra yeminini tekrarladı. Daha sonra, başkan, başkanvekili ve 2 katip üyeden oluşacak Başkanlık Divanı seçimi için başkanlığa 3 önerge verildi. 3 aday, 5'er dakika süreyle projelerini anlattı ve listelerine oy istedi. -SÜREKLİ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ- Başkan adaylarından Hatay Öğrenci Meclisi Başkanı Sümeyra Tufan, konuşmasında geleceklerine yönelik kaygılarından bahsetti. Sınav sistemlerinden ve bunların uygulamasından doğan sonuçlarından muzdarip olduklarını ifade eden Tufan, şöyle konuştu: ''Hem ilköğretim hem de ortaöğretim ayağında sürekli olarak değişen sınav sistemleri, bizlerin psikolojileri üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratmaktadır. Örneğin ilköğretimde bizden bir dönem önde bulunan öğrenciler çoklu SBS ile liselere yerleşirken, bir sonraki dönemde tekrar tek sınav sisteme dönülmektedir. Bu, hem bizleri hem de varını yoğunu ortaya koyarak bizleri dershanelere, özel derslere gönderen velilerimizi etkilemektedir. Bizleri dershanelerin ve özel derslerin elinden kurtaracağı iddiasındaki her yeni düzenleme, öğrenciyi bu sistemin kucağına biraz daha itmektedir. Psikolojik ve sosyal gelişim için çeşitli sosyal projelerde yer almamız gerektiği söylenen bizler; okul, dershane, özel ders üçgeninde koşturmakta ve yıpranmaktayız. Eğitimde fırsat eşitliğinin bir an önce sağlanmasını ve sınav sisteminin, öğrencinin sosyal hayata daha çok dahil olmasını sağlayacak şekilde olmasını talep ediyoruz.'' Tufan, kalabalık dersliklerde eğitim görmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, ders kitaplarının içerik olarak, sınav sistemi ve dünyanın gelişen şartlarını karşılamadığını iddia etti. Mevcut sınav sisteminde kuşkuya düştükleri bazı uygulamalara şahit olduklarını kaydeden Tufan, ''2011 YGS'deki şifre tartışmalarının bir an önce açığa kavuşturulmasını ve mağdur olan öğrenciler ile ailelerinin tatmin edilmesini'' istedi. Adaylardan İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı Salim Gürsoy, bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Mecliste demokrasi sınavını layıkıyla yerine getirmek istediklerini belirten Gürsoy, ''Bu ülke için gerekirse sınır boylarında seve seve canını verecek, gerekirse de bilimsel ve sosyal alanda yapılacak çalışmalara en samimi duygularla katılacak olan bizleriz'' dedi. Gürsoy, yaptıkları ve yapacakları bazı projelerden bahsetti. -''ÖĞRENCİ MECLİSİ HER AY TBMM'DE TOPLANSIN''- Başkan adayı Trabzon Meclisi Başkanı Aksoy da sözlerine, ''Biz bu ülkenin 70 milyon evladıyız, hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hiçbir etken, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraber yürüyüşümüzü, ülkemizin ve milletimizin refahı yolunda kenetlenişimizi sarsmamalı ve kesintiye uğratmamalıdır'' diyerek başladı. Aksoy, Türkiye Öğrenci Meclisinin yılda bir kez toplanmasının kendileri için yeterli olmadığını söyledi. Yeni bir seçim takvimi oluşturulması, okullar açıldıktan hemen sonra sınıf ve okul temsilcilerinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, Öğrenci Meclisinin her ay TBMM'de toplanması ve tabandan gelen sorunları Meclise sunması gerektiğini vurguladı. Muhammed Muhsin Aksoy, ''Aksi takdirde 'dostlar alışverişte görsün' misali buraya yılda bir kez gelip başkan seçilmenin bir getirisi olmayacaktır'' dedi. Trabzon Öğrenci Meclisi Başkanı Aksoy, geçen cuma günü yaptıkları genel provada dile getirdiği bir konuyu, arkadaşlarının ısrarı sonucu burada yeniden dile getirmek istediğini kaydetti. Geçmiş yıllardaki bir öğrenci meclisinde yaşanan ''Bıyıklı imam hatipli başkan'' olayına atıfta bulunan Aksoy, ''Bıyıklı çocuk benim. Keşke basın mensupları bizleri kaşımızla, yaşımızla değil de yaptığımız çalışmalarla gündeme getirseler'' diyerek serzenişte bulundu. Aksoy'un bu sözleri, salonda bulunan öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde alkışlandı. Konuşmaların ardından yapılan gizli oylamada, seçimi Trabzon Çaykara İmam-Hatip Lisesinden Muhammed Muhsin Aksoy'un listesi kazandı. TBMM Başkanı Şahin, seçilen divan üyelerini tebrik ederek, koltuğunu Aksoy'a devretti. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, konuşmalar sırasında cep telefonuyla bazı öğrencilerin fotoğrafını çekti.