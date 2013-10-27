Öğrenci liderleri vekil adayı oldu

Şili’de aralarında Camila Vallejo’nun da aralarında olduğu öğrenci liderleri, milletvekili seçimlerinde aday oldu.

Komünist Gençlik hareketi üyesi Camila Vallejo ve Karol Cariola ile Giorgio Jackson, 17 Kasım’da yapılacak kongre seçimlerinde aday oldu.

Kongreye girmeyi başaracaklarını ifade eden Camila Vallejo, “Toplumun taleplerini değişterecek bir siyaset alan açacağız” diye konuştu.

Kongreye girmesi beklenen öğrenci liderlerinden Giorgio Jackson ise “Seyirci olmak değil, aktör olmak önemli” dedi.

Mevcut yasalar nedeniyle küçük siyasi partiler ile bağımsız adayların milletvekili seçilmesinin oldukça zor olduğu belirtiliyor.