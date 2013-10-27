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Dünya

Öğrenci liderleri vekil adayı oldu

Şili’de iki yıl önce başlayan öğrenci protestolarında ön sıralarda yer alan gençler siyasete atılıyor

27 Ekim 2013 11:15

Şili’de aralarında Camila Vallejo’nun da aralarında olduğu öğrenci liderleri, milletvekili seçimlerinde aday oldu.

 

Komünist Gençlik hareketi üyesi Camila Vallejo ve Karol Cariola ile Giorgio Jackson, 17 Kasım’da yapılacak kongre seçimlerinde aday oldu.

Kongreye girmeyi başaracaklarını ifade eden Camila Vallejo, “Toplumun taleplerini değişterecek bir siyaset alan açacağız” diye konuştu.

Kongreye girmesi beklenen öğrenci liderlerinden Giorgio Jackson ise “Seyirci olmak değil, aktör olmak önemli” dedi.

Mevcut yasalar nedeniyle küçük siyasi partiler ile bağımsız adayların milletvekili seçilmesinin oldukça zor olduğu belirtiliyor.

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