Öğrenci kredileriyle ilgili kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Tekin Bingöl öğrenci kredi borçlarına toptan eşya fiyat endeksindeki artışların yarısı kadar faiz uygulanmasını öngören bir kanun teklifi verdi.



CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, öğrenci kredi borçlarına toptan eşya fiyat endeksindeki artışların yarısı kadar faiz uygulanmasını öngören bir kanun teklifi verdi. Teklifte öğrencinin kredi borcunu ödeme süresinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren en erken dört yıl sonra başlaması öngörüldü.



Bingöl, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklife göre “Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nun toptan eşya fiyat endeksindeki artışların yarısı uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle” tespit edilecek. Teklife göre, öğrenci kredi borcunu, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren en erken dört yıl 'lisansüstü eğitim yapılması halinde beş yıl' sonra ödemeye başlayacak. Borçlu isteği halinde bu süreyi daha önce başlatabilecek.



Borçlu borcunu kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorunda olacak. Borçlunun borcunu ödeme süresi de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilk defa bir yıldan fazla süreyle ilişkilendirildiği tarihte başlayacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki borçlar ve faizleri de TÜFE artışının yarısına göre yeniden hesaplanacak. Kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin yöntemleri belirlemeye Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkili olacak

