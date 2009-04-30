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Yaşam

Öğrenci kazandı ama...

AB destekli resim yarışması sonucunda ödül olan İtalya gezisine öğrenciler yerine öğretmenleri gittiği öne sürüldü

30 Nisan 2009 03:00

AB destekli resim yarışması sonucunda 10 ilköğretim öğrencisinin kazandığı İtalya gezisine öğrenciler yerine öğretmenler ve çocuklarının gittiği öne sürüldü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ‘Çevremiz ve Kültürümüz’ adlı proje için öğrenciler arasında ‘dosya kapağı resim yarışması’ düzenlendi.

Ahmet Haşhaş İlköğretim Okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin katıldığı ve İtalya seyahati ödüllü yarışmayı, 14 yaşındaki İlknur Karaaslan kazandı. Ödül olarak Karaaslan’la birlikte yarışmaya katılan ve başarılı olan 10 öğrenci, başlarında bir öğretmenle İtalya’ya davet edildi. Ancak iddiaya göre başarılı öğrencilerin yerine, bazı öğretmenler kendi çocuklarıyla birlikte İtalya’ya gitti.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvuran İlknur Karaaslan, “İtalya’ya giderken 1500 TL para talebinde bulunuldu ve sadece parayı verebilenlerin gideceğini söylediler. Ben verecektim buna rağmen götürmediler. Öğretmenlerimiz beni ve diğer arkadaşlarımı İtalya’ya götürmedi. Çocuklarıyla birlikte kendileri gitti” dedi. Bir hafta süren gezi dönüşü öğretmenlerin kendisine hediye olarak kurşun kalem getirdiklerini söyleyen İlknur Karaaslan, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kabul edilen projelerle ilgili yol ve konaklama gibi masrafların Ulusal Ajans tarafından karşılandığını belirten Konya Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Okul Müdürü Şükrü Altay da soruşturmanın sürdüğünü belirterek, konuşmak istemediğini, İtalya gezisine kendi çocuğunun da katıldığını söyledi.

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