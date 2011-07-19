-ÖĞRENCİ KAYITLI OLDUĞU OKULA GİDECEK ANKARA (A.A) -19.07.2011 - Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 69 bin 588 çocuğun e-kayıt sistemi üzerinden ilköğretim 1. sınıfa kayıtlı olduğunu belirterek, ''Öğrenci e-kayıt sisteminde hangi okulda görünüyorsa o okula gitmek zorundadır. Buna herkes razı olacak'' dedi. Aydoğan, kayıt döneminde okullarda ''gönüllü veya gönülsüz bağış verme'' konusunun Ankara'da gündeme gelmeyeceğini belirterek, ''Velilerden bağış adı altında para talep edilip edilmeme konusunu bu yıl çok ciddi bir şekilde takip edeceğiz'' diye konuştu. Aydoğan, geçen eğitim-öğretim yılında 699 bin 883 öğrencinin ilköğretimden mezun olduğunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için de ilköğretimde 69 bin 588 öğrencinin kayıtlı bulunduğunu ifade etti. Ankara'da sistemde kayıtlı olup okula gitmeyen öğrenci bulunmadığını bildiren Aydoğan, Ankara'da okullaşma oranlarının ilköğretimde yüzde 100, ortaöğretimde yüzde 80, okul öncesinde yüzde 36 olduğunu söyledi. Aydoğan, şunları kaydetti: ''İlköğretim okulunda 69 bin 588 çocuğumuz şu an itibarıyla e-kayıt sistemi yoluyla okula kaydolmuştur. Yani velilerin ayrıca bir sürü evrak alıp okula giderek 'ben kaydolmaya geldim' demesine gerek yoktur. Belki sınıfını, öğretmenini öğrenmek için gidebilir. İnternetten sadece TC kimlik numarasını girdiklerinde hangi okula kayıtlı olduklarını göreceklerdir. Geçmiş yılların alışkanlığıyla beni veya ilçe yetkilileri arayarak 'benim çocuğu şu okula kaydettirin' diyenler var. Bunlar boşuna arıyorlar, boşuna meşgul ediyorlar insanları. Bunun özellikle kamuoyu tarafından bilinmesini rica ediyorum. Çünkü hiç kimsenin böyle bir şansı yok. Sistem kabul etmez. Ben bir okul müdürüne talimat versem, 'şu çocuğu kendi okulunuza kaydedin' desem dahi sistem üzerinden bu kaydı yapma şansı yok hiç kimsenin. Torpil asla yok. Birileri torpil yapmak istese sonuç alma şansı yok. Sistem kabul etmeyecektir. Kayıt manuel olarak yapılmadığı için dolayısıyla o sistemin kabul etme şansı yok.'' -''OKULA GİTMESİNE GEREK YOK''- ''Bağış'' konusuna da değinen Aydoğan, şunları kaydetti: ''Velilerin okullara bırakın bağışta bulunmayı, kayıt için okula gitmesine bile gerek yok. Bu konuda daha önce okul müdürleriyle toplantı yapmıştık, çarşamba günü de ilçe milli eğitim müdürleriyle toplantı yapacağım. Bağış alınmaması konusu bizim sözde kalan bir tutumumuz değildir. Velilerden bağış adı altında para talep edilip edilmeme konusunu bu yıl çok ciddi bir şekilde takip edeceğiz. Ankara'nın gündeminde hiçbir suretle kayıt döneminde para konusunun konuşulmasını istemiyoruz. İlçe milli eğitim müdürlerini de sorumlu tutacağız. Kayıt dönemi içerisinde gönüllü veya gönülsüz olarak okullarda para konusu gündeme gelmeyecek. Kayıt döneminin dışında veliler kendi aralarında toplanıp karar alabilirler ama kayıt döneminde olmayacak. Çünkü bu istismar edilen bir konu. Ayrıca, velilere şu çağrıda bulunuyorum; çocuk sistemde hangi okulda görünüyorsa o okula gitmek zorundadır. Veliler hiçbir suretle başka okula göndermek için insanları meşgul etmesin. Buna razı olacak herkes. Bu, devletin koyduğu bir kural. Veliler, komşusundan, arkadaşından, ahbabından, çevresinden duydukları şeylere göre başka bir okula göndermek istiyorlar. Bu, çok subjektif bir değerlendirme. En iyi okul eve en yakın okuldur. Sistem de en yakın okula yerleştiriyor çocuğu. 'Okulu beğenmiyorum başka bir okula kaydettireyim' diye veliler hiç kimseyi zorlamasınlar.'' Aydoğan, liselere kayıtların da Ağustos ayında başlayacağını belirterek, velilere, çocuklarını meslek liselerine kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu. Aydoğan, ''Öğrencilerin meslek lisesine gitmesi üniversite için bir dezavantaj oluşturmamaktadır. Genel lise ile meslek lisesi arasında üniversiteye gitme açısından çok fark yok. Üstüne meslek lisesine giden çocuk bir meslek sahibi oluyor kendini geliştirmiş oluyor'' dedi.