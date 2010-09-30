Öğrenci kavgası ölümle bitti

T24- İstanbul Güngören'de bir okulda, tost sırası yüzünden kavga eden iki öğrenciden biri, başını beton zemine çarparak hayatını kaybetti.



Güngören Lütfi Kırdar İlköğretim Okulu'nda iki öğrenci tost sırasında çarpıştı.



Çarpışmadan sonra iki öğenci arasında kavga başladı ve bu kavga 14 yaşındaki Mustafa Kutlar'ın yere düşüp başını betona çarpmasıyla son buldu.



Mustafa Kutlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kurtlar'ın kavga ettiği yine 14 yaşındaki öğrenci de gözaltına alınarak Üsküdar'daki Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Arkadaşları gözleri önünde ölen öğrenciler şoktaydı. Haberi alan veliler de okula akın etti.



