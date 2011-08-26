-Öğrenci harçlarına zam yok ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Bakanlar Kurulu, üniversite öğrencilerinden alınacak harç miktarlarına, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zam yapmadı. Bakanlar Kurulu, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ödemesi gereken katkı paylarını belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 31 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerli olan karara göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden okudukları bölümlere göre birinci öğretimde 71 lira ile 591 lira, ikinci öğretimde ise 770-4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak. Yüksekokul öğrencileri de harç ücretlerini zamsız ödeyecek. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek. Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. YURTKUR'a katkı kredisi için başvuran adayların katkı payları YURTKUR tarafından ödenecek. Ancak ikinci öğretim ücreti için YURTKUR tarafından kredi verilmiyor. Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek. Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.