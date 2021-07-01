Öğrenci harçlarına zam

Üniversite harçlarına zam geldi. Tıp fakültelerinde öğrenci katkı payı 642 liradan 706 liraya, hukukta 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021-2022 akademik yılında tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya; hukuk, işletme, iktisat gibi bölümlerde öğrencilerinin ödeyeceği harç ise 340 liradan 374 liraya çıkarıldı. Diş hekimliğinde ödenecek harç miktarı ise 537 liradan 590 liraya çıktı.

2021-2022 öğretim yılında üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan ya da normal eğitim süresi içerisinde olan öğrenciler, 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor. Uygulama bu yıl da değişmedi.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültesi öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde bin 661 liradan bin 825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde bin 255 liradan bin 379 liraya yükseldi.

Yeni öğrenci katkı payı ücretleri şöyle:

2020-2021 yılındaki ücretler için tıklayın