Öğrenci Gül’ü en çok İngilizce zorluyormuş

Türkiye’yi yöneten isimler, ülkenin değişik yerlerinde oldukça farklı koşullarda olsa da okul sıralarında oturdu ve bugünün minikleri gibi karne heyecanını yaşadılar

İşte ünlü siyasetçilerin okul yılları:

Gül: İngilizce’de zorlanmış

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da mezun olduğu Kayseri Lisesi’nde İngilizce ve edebiyat derslerinde zorlanmış. Gül’ün son sınıf notları şöyle:

“Edebiyat 5, matematik 8, kompozisyon 6, felsefe 6, tarih 5, coğrafya 5, astronomi 5, jeoloji 5, fizik 5, kimya 10, İngilizce 5, beden eğitimi 10, resim 7, milli güvenlik 6.”

Erdoğan: Tiyatro bilmeyen tiyatrocu

Başbakan Erdoğan’ın bitirdiği İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı gazeteci-yazar Abdurrahman Şen, “O zamanlar ağırlıklı olarak Mehmet Akif’ten okumayı sever, özellikle ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem’ bölümünü her yerde okumayı ayrıcalık sayardı. Cumartesi günleri okulda düzenlediğimiz’ Biz bize geceleri’, Kur’an-ı Kerim okunarak açılır, arkasından şiirler okunurdu. Yarım saatlik tiyatro gösterisi yapılırdı. Hayatımızda hiç tiyatro görmeden, hiç tiyatroya gitmeden tiyatro yaptık. Bu tiyatro oyunlarında Tayyip de vardı” dedi.

Kavaf: ‘Ev hanımı’ okulundan

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Denizli Vali Vefki Ertür Kız Meslek Lisesi’nden mezun. Kavaf’ın sınıf arkadaşlarından Emine Yalçın, o dönemlerde kız çocuklarının Kız Meslek Lisesine “iyi bir anne, iyi bir eş, kültürlü ev hanımı olmak” için gönderildiğini, ancak birçok arkadaşının üniversiteye girdiğini anlattı. Yalçın, “Lise birinci sınıfta, Selma Hanım ile 5-6 kişilik arkadaş grubundaydık. Çok sosyaldik, konserleri kaçırmazdık. ” dedi.

Yazıcı: Her gün 4 km yürüdü

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ilkokulu Rize’nin Çayeli ilçesi Buzlupınar Köyü İlköğretim Okulu’nda okudu. Yazıcı ile okula gidip gelen amcasının oğlu Bulut Yazıcı (64), okula 4 kilometrelik patika yoldan yaya olarak geldiklerini belirterek, “Okuldan sonra biraz dinlenir daha sonra derslerine çalışırdı” dedi.

Aydın: Tasdiknameli öğrenci

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Elazığ İmam Hatip Lisesi’ndeki beden eğitimi dersinden raporluydu. Aydın, lise ikinci sınıfta çıkardıkları duvar gazetesinde yazılan makale üzerine bir arkadaşlarının tasdikname almasını protesto edince, sınıf arkadaşlarıyla birlikte tasdikname aldı. Sınıf arkadaşı Ali Yücel Uygur, daha sonra Diyarbakır İmam Hatip Lisesi’ne gittiklerini belirterek, “Saçlarının yarısı ağarmıştı. Bu nedenle ona ‘Baba’ derdik” diye konuştu.

Eker: Bir yıl okula gitmedi

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker: İlkokulu 1968’de bitirdim. 68-69’da Tepe beldesinde ortaokul olmadığı ve başka kalacak yerim olmadığı için bir yıl okula gidemedim. Çok üzüldüm. Sonra Diyarbakır’da kalacak bir yer buldum, üstelik sınavla.”

Yıldız: Tarih zayıf

Kayseri Lisesi’nden “iyi” derece ile mezun olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ahlak, beden eğitimi ve din derslerinden 10 alırken, en düşük not aldığı dersler tarih ve fizik olmuş.

Yıldırım: Bir köy okulu

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ilkokulu doğum yeri Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde okudu ve “iyi” dereceyle mezun oldu. Ortaokulu ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı.

Yıldırım’ın mezun olduğu Kayıköyü İlkokulu, köyde yeterli öğrenci bulunmaması nedeniyle 10 yıldır eğitime kapalı.