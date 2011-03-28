-ÖĞRENCİ DE NOT VERECEK ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ve okul idarecilerinin denetimini daha etkin hale getirebilmek amacıyla elektronik ortamda kurulacak ''Performans Yönetim Sistemi'' üzerinde çalışıyor. Projeye göre, ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrenciler ve velileri, öğretmenler ile okul yönetimi hakkında elektronik ortamda görüşlerini bildirebilecekler. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB okulların ve öğretmenlerin denetlenmesinde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin de görüşünün alınabileceği bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen çalışmaya göre, elektronik ortamda ''Performans Yönetim Sistemi'' adıyla bir sistem kurulacak. Öğrencilere ve velilere sisteme girmeleri için e-okul uygulamasında olduğu gibi bakanlıkça şifre verilecek. Şifreyle sisteme giren veli veya öğrenci, okulundaki öğretmen, okul müdürü ile ilgili değerlendirmeleri yanıtlayacak. ATAMA KARARLARINDA DİKKATE ALINACAK Öte yandan MEB, konuya ilişkin ''Performans Yönetim Sistemi Taslak Yönetmeliği'' de hazırladı. Bakanlık bu uygulama ile okullardaki memnuniyetin artırılmasını, denetim sisteminin daha da iyileştirilmesini, öğretmenlerin performanslarının daha kolay görülebilmesini amaçlıyor. Sistemle, MEB'e bağlı resmi okul/kurumlar ile personelin, başarı, verimlilik ve gayretleri ölçülebilecek, izlenebilecek, denetlemeye yönelik usul ve esaslar belirlenebilecek. Hangi okulun performansının düşük, hangisinin yüksek olduğu ve öğretmenlerin durumu izlenebilecek. Başarı, verimlilik ve gayretin ölçülmesinde genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulacak. Okullar ve personel de bu sistemde öz değerlendirme yapabilecek. Sistemde yer alan kişisel bilgiler gizli tutulacak. Veliler ve öğrenciler tarafından yapılacak değerlendirmelerin her yıl Mart-Nisan döneminde alınması planlanıyor. Yapılan görüşler sistem tarafından değerlendirilecek ve analiz edilecek. Performans Yönetim Sistemi'nden elde edilecek rapor ve sonuçlar, görevde yükselme, atama ve yer değiştirme, yönetim ve denetim ile ilgili kararların alınmasında, eğitim planlaması ve politikalarının belirlenmesinde dikkate alınacak. Sistemin ilk pilot uygulamasını Düzce'de gerçekleştiren MEB, taslak yönetmeliğin kabul edilmesi durumunda, yönerge de hazırlayacak.