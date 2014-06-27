Öğrenci belgeleri e-Devlet şifresiyle alınabilecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı 223'üncü Üniversitelerarası Kurul toplantısına katıldı. Rektörlerin katılımıyla Bilim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 5.5 milyon öğrencinin, öğrenci belgelerini artık 'E-Devlet' sistemi üzerinden alabileceklerini belirtti. Mehmet Kayhan Yıldız‘ın DHA’da yer alan haberine göre yeni projeler hazırladıklarını söyleyen Çetinsaya, şöyle konuştu:

Türkiye 'deki kalite süreçlerini iyileştirecek, kalite çalışmaları gerçekleştirdik. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Bu 1,5 yıl süren bir projedir. Meyvelerini de vermeye başladı. Bu kalite çalışmalarının da ilk aşamasını da oluşturacak. Günlük hayatımızı kolaylaştıracak bir takım uygulamaları da kolay kıldı. Artık 5,5 milyon öğrencimiz, öğrenci belgelerini 'e-devlet' üzerinden alabilecek. Aşama aşama yenilikler olacak. Bir ay sonra mezuniyet belgelerini alabilecek. Bir ay sonra da öğretim üyelerimiz öğretim üyesi olduklarını ispat eden belgeleri alabilecek.

Üniversite kayıtları online olacak

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin de kayıtlarını 'on-line' sisteminden gerçekleşeceğini belirten Çetinsaya, "Bu konu da tamamlanmak üzere. İsteyen üniversiteler ile pilot projesini gerçekleştireceğiz ve on-line kaydı yapacağız."diye konuştu.

Türkiye üniversitelerinin bilgi birikimi dünyaya açılacak

Çetinsaya yeni projeleri hakkında şunları söyledi:

Bizim bir tez merkezimiz var ve çok da başarılı olarak kullanılıyor. 770 bin üyesi var. Yurt dışı ve içinden 5,5 milyon tez indiriliyor. 354 bin tez var. Biz bu imkanı daha da geliştirmek için proje geliştirdik. Öncelikle bu tez merkezinin de içinde yer aldığı bir açık erişim akademik arşiv projesini hayata geçiriyoruz. Türkiye üniversitelerinde basılmış bütünkitap , dergiler, bu dergiler içerisindeki makale ve projeler, yazılı ve görsel makaleler bu akademik arşiv projesi içinde yer alacak. Hem üniversitelerimizin arşivinde hem de bizim YÖK'te kurduğumuz akademik arşivde. Akademisyenlerimizin atama ve yükselme kriterlerinde kullandıkları bütün yayınları biz buraya dahil edeceğiz. YÖK'teki tez merkezinde bulunan bütün tezleri de bu sisteme geçireceğiz. Aynı zamanda 1987 öncesi lisansüstü tezleri bu sisteme aktarıyoruz. Yurt dışında doktora yapmış Türk akademisyenlerin tezlerini bu sisteme dahil ediyoruz. Böylece 'Açık Erişim Akademik Arşiv' projesi eylül sonu ekim başında tamamlanıp hayata geçecek. İnternet üzerinde arama motorları da bulunacak. Böylece bütün Türkiye üniversitelerinin bilgi birikimi dünya tarafından izlenebilecek.